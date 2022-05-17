  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Пакистані стався теракт: багато постраждалих

    У Пакистані стався теракт: багато постраждалих
    фото: aa.com.tr

    Вибухівка була закладена у припаркованому мотоциклі.

    У пакистанському 16 травня, місті Карачі, розташованому на півдні країни, стався вибух, поранення дістали щонайменше 13 людей. Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву поліцію.

    «Вибух бомби стався у портовому місті Карачі на півдні Пакистану в понеділок, внаслідок чого щонайменше 13 людей, включно із поліцейськими, зазнали поранень», — йдеться у повідомленні.

    За словами пакистанських правоохоронців, вибух стався неподалік дороги MA Jinnah у Карачі. Метою теракту був поліцейський патруль.

    Попередні дані свідчать про те, що вибухівка була закладена у припаркованому мотоциклі.

    Сили безпеки та рятувальники прибули на місце теракту та доправили поранених до найближчої лікарні. Кілька з них перебувають у критичному стані.

    Нагадаємо, житель Дніпра готував теракт у центрі Запоріжжя.

    Читайте також: Диктатор Лукашенко вводить смертну кару за «замах на теракт»
    Теги: теракт Пакистан #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Пакистані стався теракт: багато постраждалих