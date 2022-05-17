У Пакистані стався теракт: багато постраждалих

Вибухівка була закладена у припаркованому мотоциклі.

У пакистанському 16 травня, місті Карачі, розташованому на півдні країни, стався вибух, поранення дістали щонайменше 13 людей. Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцеву поліцію.

«Вибух бомби стався у портовому місті Карачі на півдні Пакистану в понеділок, внаслідок чого щонайменше 13 людей, включно із поліцейськими, зазнали поранень», — йдеться у повідомленні.

За словами пакистанських правоохоронців, вибух стався неподалік дороги MA Jinnah у Карачі. Метою теракту був поліцейський патруль.

Попередні дані свідчать про те, що вибухівка була закладена у припаркованому мотоциклі.

Сили безпеки та рятувальники прибули на місце теракту та доправили поранених до найближчої лікарні. Кілька з них перебувають у критичному стані.

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