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    Кримінал

    Житель Дніпра готував теракт у центрі Запоріжжя

    СБУ запобігла теракту в центрі міста, де зазвичай багато людей&nbsp; - Житель Дніпра готував теракт у центрі Запоріжжя
    СБУ запобігла теракту в центрі міста, де зазвичай багато людей 
    фото: facebook.com/SecurSerUkraine

    Зловмисника затримано, а вибухівку знешкоджено

    Служба безпеки запобігла теракту в центрі Запоріжжя та затримала його виконавця. Підозрюваним є мешканець Дніпра, 1966 року народження.

    Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, метою чоловіка було посіяти хаос і паніку в місті, тож він спланував злочин на обʼєкті масового скупчення людей у центральній частині Запоріжжя,

    «Вибуховий пристрій виготовив сам і замаскував його під милицю. Він вмонтував у її порожнину піропатрон, вибухову речовину, а для посилення ефекту ураження – начинив вибухівку елементами ураження: цвяхами та болтами», – повідомили в СБУ.

    Зловмисник намагався заплутати сліди і за два дні до запланованої дати теракту прибув у Запоріжжя із Західного регіону.

    «СБУ вдалося розкрити його злочинні наміри і спрацювати на випередження. Українська спецслужба затримала його у «підпільному» помешканні, а вибухівку було знешкоджено. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, затриманий дає покази, відпрацьовується версія причетності російських спецслужб до підготовки злочину», – додали в СБУ.

    Зазначимо, російські окупанти тимчасово зайняли окремі населені пункти Запорізької області, однак обласний центр не є окупованим. Ворог обстрілює регіон і намагається встановити там окупаційну «владу».

    Також сьгодні російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти теракт СБУ війна Україна злочин окупація #stoprussia
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    Житель Дніпра готував теракт у центрі Запоріжжя