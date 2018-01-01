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    Македонія визначить нову назву країни на референдумі

    Референдум пройде в цьому році
    Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що нова назва країни буде визначена в результаті референдуму. Слова прем'єр-міністра наведені на сайті уряду країни. Македонія не оголошує варіанти назви, які можуть бути представлені на всенародному голосуванні, проте, за повідомленнями деяких регіональних ЗМІ, ними можуть бути: Республіка Нова
    • Сьогодні, 07:46
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    Македонія змінить назву країни на референдумі
    Македонія змінить назву країни на референдумі

    Референдум пройде в цьому році

    Прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що нова назва країни буде визначена в результаті референдуму.

    Слова прем'єр-міністра наведені на сайті уряду країни.

    Македонія не оголошує варіанти назви, які можуть бути представлені на всенародному голосуванні, проте, за повідомленнями деяких регіональних ЗМІ, ними можуть бути: Республіка Нова Македонія, Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія, Вардарська Республіка Македонія та Республіка Македонія ( Скоп'є).

    За словами македонського прем'єра, референдум пройде вже в цьому році.

    Нагадаємо, 6 грудня 2017 року кримінальний суд у столиці Скоп’є Македонії постановив взяти під варту трьох македонських депутатів у справі про штурм будівлі парламенту у квітні. Трьох інших депутатів відправили під домашній арешт.

    27 квітня 2017 року кілька сотень протестувальників штурмували будівлю парламенту. Це сталося після того, як коаліція соціал-демократів й етнічних албанських партій обрала спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.

    Тоді протестувальники напали на журналістів та депутатів, включно з опозиційним лідером Зораном Заєвим, який зараз є прем’єр-міністром. Понад 100 людей отримали травми.


    референдум Македонія
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