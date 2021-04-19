В Албанії чоловік з ножем напав на людей в мечеті: поранено п’ять осіб

В Албанії чоловік з ножем напав на людей

П'ять поранених – це чоловіки у віці від 22 до 35 років, їх доставили в лікарню

У понеділок, 19 квітня, в столиці Албанії Тирані чоловік з ножем напав на людей у мечеті. Про це повідомляє АР.

За даними поліції, 34-річний Рудольф Ніколлен увійшов в мечеть Діні Ходжа в центрі Тірани близько 14:30 і поранив п'ятьох осіб ножем.

Поліція його затримала.

За даними телеканалу Top Channel, мирні жителі блокували чоловіка в мечеті до приїзду поліції.

П'ять поранених – це чоловіки у віці від 22 до 35 років, їх доставили в лікарню. Поліція заявила, що їхньому життю нічого не загрожує.

Влада не розкрила жодного мотиву нападу, але продовжує розслідування справи.

Імам мечеті Ахмед Каладжа сказав, що збройний напад стався на прихильників та персонал у той час, коли мечеть була набита через Рамадан.

«Ми сподіваємось, що це не був теракт», – сказав Каладжа, додавши, що жертви молилися, коли Ніколлі напав на них.

До слова, у ніч на 18 квітня на Лісовому проспекті сталося вбивство. Загиблий східної зовнішності 35 років працював у квітковій крамниці, біля якої тіло з ножовими пораненнями й виявили.