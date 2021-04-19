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    Поліція закрила справу про другий напад на Стерненка

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    Виявляється,&nbsp;справу закрили ще 1 листопада 2020 року, але Стерненко дізнався про це лише сьогодні - Поліція закрила справу про другий напад на Стерненка
    Виявляється, справу закрили ще 1 листопада 2020 року, але Стерненко дізнався про це лише сьогодні
    Фото з відкритих джерел

    Справа про другий напад на Сергія Стерненка стосувалась подій ранку 1 травня 2018 року

    Правоохоронці закрили кримінальне провадження у справі про другий напад на одеського активіста Сергія Стерненка. Терміни досудового розслідування не продовжили вчасно, і справа була закрита ще у листопаді минулого року. Однак Стерненко дізнався про це тільки сьогодні. Про це він написав у своєму Telegram в понеділок, 19 квітня.

    «Сьогодні я дізнався, що поліція закрила кримінальне провадження по 2 нападу на мене. Це справа про те, як вранці 1 травня 2018 мені стріляли в потилицю, і я зміг затримати свого нападника та передати його поліції. Поліція одразу ж викрала зі справи телефон виконавця злочину, а потім, після передачі справи до СБУ, з‘ясувалось, що до організації замаху був причетний тодішній провідний консультант ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк. На його авто виконавець з ще одним спільником Карбенюком мав покидати місце злочину», – написав він.

    За словами Стерненка, за ці три роки спільника навіть не допитали, а Форостяк перевівся працювати в комунальне підприємство до мера Одеси Труханова і не отримав підозру.

    «І вже не отримає. Венедіктова спочатку передала справу про замах до поліції, щоб та «розслідувала» як поліція цей замах і організувала. А потім слідчий «забув» вчасно звернутись до суду про продовження строків розслідування, а в суді не міг пояснити, чому жодних слідчих діф не проводиться. Тому строк не продовжили, і справу закрили», – зазначив активіст.

    Стерненко уточнив, що справу закрили ще 1 листопада 2020 року, але він дізнався про це тільки сьогодні, тому що вирішив подивитися у реєстр судових рішень. Також, за його словами, поліція не відповідала на його клопотання про хід розслідування.

    Нагадаємо, що 9 квітня Сергія Стерненка випустили під домашній арешт. Цілодобовий домашній арешт колишній лідер одеського «Правого сектора» Сергій Стерненко відбуватиме на орендованій квартирі в Одесі, а не в Києві, як це було раніше.

    16 квітня колегія суддів Одеського апеляційного суду не встигла розглянути апеляційну скаргу адвокатів Сергія Стерненка та його соратника Руслана Демчука через завершення робочого дня.

    Теги: арешт напад розслідування поліція Сергій Стерненко
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