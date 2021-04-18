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    На столичному Лісовому масиві зарізали продавця квітів

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    За попередніми даними, чоловік помер від ножових поранень - На столичному Лісовому масиві зарізали продавця квітів

    За попередніми даними, чоловік помер від ножових поранень

    Фото ВартовіЕспресо

    Поліцейські зупиняли автомобілі для перевірки отриманого ними орієнтування на вбивцю

    У ніч з 17 на 18 квітня 2021 року на Лісовому проспекті, що на Лісовому масиві міста Києва, сталося вбивство.

    Про це повідомляють ВартовіЕспресо.

    Загиблий східної зовнішності 35 років працював у квітковій крамниці, біля якої тіло з ножовими пораненнями й виявили.

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    На столичному Лісовому масиві зарізали продавця квітів
    На столичному Лісовому масиві зарізали продавця квітів
    На столичному Лісовому масиві зарізали продавця квітів

    Місцеві мешканці кажуть, що хлопець був привітним.

    На місці вбивства розпочато слідчі дії.

    Відразу після того, що сталося, патрульні поліцейські стали зупиняти автомобілі на Лісовому масиві для перевірки отриманого ними орієнтування на вбивцю.

    Нагадаємо, киянин отримав вирок за вбивство трьох цуценят.

    Як повідомлялося, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив рідну тітку.

    Теги: Київ кримінал вбивство
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