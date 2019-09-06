В Алжирі відновилися антиурядові акції протесту
Кількість протестів у столиці може збільшитись у найближчі дні
В Алжирі відновилися акції протесту з політичними вимогами, серед яких усунення від влади представників чинного тимчасового уряду та вибори нового президента.
Про це повідомляє Prensa Latina.
«Сотні протестувальників пройшли у п'ятницю, 6 вересня, головними вулицями столиці Алжиру, щоб повторити політичні вимоги, серед яких усунення від влади представників чинного тимчасового уряду», - йдеться у повідомленні.
Кількість протестів у столиці може збільшитись у найближчі дні, оскільки студенти, головні учасники попередніх протестів, повернулися до аудиторій після літніх канікул.
Нові протести відбуваються за кілька днів після того, як очільник військових генерал-лейтенант Ахмед Гайх Салах закликав тимчасовий уряд організувати проведення президентських виборів у грудні.
Деякі лідери та представники партійних організацій назвали проведення виборів якомога швидше неминучим, оскільки тримісячний термін тимчасового президента Абделкадера Бенсала закінчився на початку липня.