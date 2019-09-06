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    У світі

    В Алжирі відновилися антиурядові акції протесту

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    Протестувальники в Алжирі - В Алжирі відновилися антиурядові акції протесту
    Протестувальники в Алжирі

    Кількість протестів у столиці може збільшитись у найближчі дні

    В Алжирі відновилися акції протесту з політичними вимогами, серед яких усунення від влади представників чинного тимчасового уряду та вибори нового президента.

    Про це повідомляє Prensa Latina.

    «Сотні протестувальників пройшли у п'ятницю, 6 вересня, головними вулицями столиці Алжиру, щоб повторити політичні вимоги, серед яких усунення від влади представників чинного тимчасового уряду», - йдеться у повідомленні.

    Кількість протестів у столиці може збільшитись у найближчі дні, оскільки студенти, головні учасники попередніх протестів, повернулися до аудиторій після літніх канікул.

    Нові протести відбуваються за кілька днів після того, як очільник військових генерал-лейтенант Ахмед Гайх Салах закликав тимчасовий уряд організувати проведення президентських виборів у грудні.

    Деякі лідери та представники партійних організацій назвали проведення виборів якомога швидше неминучим, оскільки тримісячний термін тимчасового президента Абделкадера Бенсала закінчився на початку липня.

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