В Алжирі відновилися антиурядові акції протесту



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Протестувальники в Алжирі

Кількість протестів у столиці може збільшитись у найближчі дні

В Алжирі відновилися акції протесту з політичними вимогами, серед яких усунення від влади представників чинного тимчасового уряду та вибори нового президента.

Про це повідомляє Prensa Latina.

«Сотні протестувальників пройшли у п'ятницю, 6 вересня, головними вулицями столиці Алжиру, щоб повторити політичні вимоги, серед яких усунення від влади представників чинного тимчасового уряду», - йдеться у повідомленні.

Кількість протестів у столиці може збільшитись у найближчі дні, оскільки студенти, головні учасники попередніх протестів, повернулися до аудиторій після літніх канікул.

Нові протести відбуваються за кілька днів після того, як очільник військових генерал-лейтенант Ахмед Гайх Салах закликав тимчасовий уряд організувати проведення президентських виборів у грудні.

Деякі лідери та представники партійних організацій назвали проведення виборів якомога швидше неминучим, оскільки тримісячний термін тимчасового президента Абделкадера Бенсала закінчився на початку липня.