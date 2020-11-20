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    У світі

    В Австралії з корабля помітили яскравий метеорит

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    <span>Біля південного узбережжя Тасманії пролетів яскравий метеорит</span> - В Австралії з корабля помітили яскравий метеорит
    Біля південного узбережжя Тасманії пролетів яскравий метеорит
    Фото: кадр з відео

    Розмір і яскравість небесного тіла вразила дослідників, які перебували на борту судна

    В Австралії на південь від острова Тасманія 18 листопада в небі пролетів яскравий зелений метеорит. Явище зняли на відео з дослідницького судна RV Investigator. Про це повідомило держоб'єднання наукових і прикладних досліджень Австралії CSIRO.

    «Те, що ми побачили під час перегляду відеозапису, вразило нас: розмір і яскравість метеорита були неймовірними», – розповів член екіпажу судна Джон Хупер.

    На кадрах, знятих з борту корабля, видно, що яскравий метеорит залишав свій відбиток у воді, подібний за силою місячному зображенню.

    Явище було знято, коли корабель RV Investigator перебував у Тасмановому морі, приблизно, за 100 км на південь від узбережжя Тасманії.

    Нагадаємо, що NASA запустило марсохід Perseverance: ровер дістанеться Червоної планети у лютому.

    Теги: Австралія корабель час
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