У США вибухнув метеорит (ВІДЕО)



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Космічне тіло впало на Землю якраз на піку Північних Таврид. Це щорічний метеоритний дощ

Вибух метеорита над містом вдалося відзняти завдяки багатьом веб-камерам і системам безпеки на вулицях Сент-Луїса

У США жителі міста Сент-Луїс в штаті Міссурі помітили в нічному небі яскраву вогняну кулю.

Про це повідомив Newsweek.

Зазначається, що кілька місцевих жителів розповіли про дуже яскравий спалах світла і гучний вибух приблизно о 20:55 вечора за місцевим часом.

«Вибух метеорита над містом вдалося відзняти завдяки багатьом веб-камерам і системам безпеки на вулицях Сент-Луїса», - йдеться у повідомленні.

Приміром, користувач Twitter David Vergel опублікував відео спалаху і пояснив, що дивився трансляцію відомої в місті арки Воріт Заходу, коли помітив вогняну кулю в небі. Нею виявився дуже яскравий метеорит.

Видання пояснює, що космічне тіло впало на Землю якраз на піку Північних Таврид. Це щорічний метеоритний дощ.

Водночас, Південні Тавриди зараз теж активні. Експерти пояснили, що коли ці дві події збігаються, спалахи в нічному небі відбуваються частіше.

Втім, щогодини у світі в такий період падає приблизно п’ять подібних метеоритів. Тож побачити їх – велика рідкість.

