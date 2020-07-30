NASA запустило марсохід Perseverance: ровер дістанеться Червоної планети у лютому



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Марсохід Perseverance повинен приземлитися 18 лютого 2021 року у марсіанському кратері Джезеро

Новий космічний ровер буде шукати ознаки життя на Марсі і повинен надати вченим більше даних про історію планети

У NASA повідомили про успішний запуск ракети Atlas V з марсоходом нового покоління Perseverance на борту. Ровер прилетить на Марс через сім місяців і буде шукати там ознаки життя.

30 липня 2020-го о 14:50 за київським часом з космодрому на мисі Канаверал у Флориді стартувала ракета-носій Atlas V з марсоходом Perseverance на борту.

Новий марсохід, який раніше називали Mars 2020, буде шукати ознаки життя на Марсі і повинен надати вченим більше даних про історію планети.

Ровер Perseverance повинен приземлитися 18 лютого 2021 року у марсіанському кратері Джезеро, який, можливо, був дельтою прадавньої річки і джерелом життя мільярди років тому.

У разі успішної посадки через сім місяців Perseverance стане другим активним марсоходом на Червоній планеті, на додачу до до роверу Curiosity, який досліджує Кратер Гейла з 2012 року.

Perseverance також покликаний стати першим кроком у амбітній місії з двох частин, яка дозволить повернути марсіанські зразки на Землю.

Ровер буде викопувати зразки і залишати їх там, де, як сподіваються вчені, їх забере інший космічний корабель, здатний транспортувати матеріали назад на Землю.

Цього разу представники NASA відправили на Марс фрагмент метеорита Sayh al Uhaymir 008 (Або SaU 008), - приблизно 600 тис. років тому цей уламок покинув Червону планету.

Марсохід Perseverance буде використовувати метеорит SaU 008 для калібрування своїх чутливих сканерів і інструментів, розглядаючи його як точку відліку для інших каменів, з якими він зіткнеться у свій подорожі по поверхні Марса, пояснили вчені.

«У цього маленького каменю є справжня історія. Він утворився близько 450 млн років тому, був скинутий з Марса астероїдом або кометою приблизно 600 тис. - 700 тис. років тому, а потім приземлився на Землі; ми точно не знаємо, коли, але, можливо, близько 1000 років тому. І тепер він повертається до Марсу», - заявили керівники місії.

Метеорит знайшли у Омані в 1999 році, а фрагмент SaU 008 є частиною колекції Музею природної історії з 2000 року. Крихітні бульбашки газу, що застрягли у камені, точно відповідають атмосферним умовам Марсу.

При цьому метеорит являє собою фрагмент базальту - гірської породи, яка широко поширена на Землі і складається з таких мінералів, як піроксени, олівіни і польові шпати.