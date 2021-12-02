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    В Австрії лікарка ампутувала пацієнту здорову ногу

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    Хірург звільнилася з клініки, назвавши те, що сталося &laquo;людською та технічною помилкою&raquo;, - В Австрії лікарка ампутувала пацієнту здорову ногу
    Хірург звільнилася з клініки, назвавши те, що сталося «людською та технічною помилкою»,
    фото oberig.ua

    За свою помилку лікарка заплатила штраф і звільнилася

    В Австрії хірургиня ампутувала літньому пацієнтові здорову ногу, за це її оштрафували на 7,7 тисячі євро, повідомляє The Guardian .

    За даними видання, до лікарні міста Фрайштадт в Австрії надійшов 82-річний чоловік, йому була потрібна ампутація ноги. 43-річна медпрацівниця ще перед операцією помітила не ту кінцівку. Правоохоронним органам про помилку стало відомо за кілька днів, на той час пацієнт уже помер.

    Хірургиня звільнилася з клініки, назвавши те, що сталося «людською та технічною помилкою», і переїхала в інше місто. Суд визнав її винною у справі про недбалість – жінці виписали штраф та зобов'язали виплатити вдові пацієнта компенсацію.

    До слова, француз заради мрії стати «чорним інопланетянином» ампутував собі ніс, вуха та пальці.

    Раніше повідомлялося, що у Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19.

    Теги: Австрія лікар штраф
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    В Австрії лікарка ампутувала пацієнту здорову ногу