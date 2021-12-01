Лікар назвав спосіб швидше засинати та бачити більше снів

Під час сну в прохолоді краще виробляється мелатонін, що уповільнює старіння

Британський лікар Каран Радж назвав спосіб міцніше спати та бачити більше снів – для цього треба підтримувати у спальні прохолодну температуру. Цією інформацією він поділився з користувачами у своєму TikTok-акаунті.

За словами Раджа, у прохолоді краще виробляється мелатонін, який відповідає не лише за якість сну, а й вважається гормоном, що уповільнює процес старіння. Щоб заснути, організму необхідно знизити температуру тіла, а в прохолодній кімнаті це відбувається природним чином, і людина швидше засинає та спить міцніше, додав він.

Ще одна перевага сну в холоді – сновидіння, каже лікар. Оскільки мозку не доводиться витрачати час та зусилля на зниження температури тіла, він може розслабитися та поринути у глибокий сон.

«Сон у холодній кімнаті може покращити метаболізм. Існують дослідження, які показують, що вплив холоду може збільшити кількість бурого жиру, який виробляється стовбуровими клітинами», – зазначив Радж.

Бурий жир допомагає регулювати рівень холестерину, глюкози в крові, він і покращує чутливість до інсуліну, сказав лікар.

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