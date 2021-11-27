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    Француз заради мрії стати «чорним інопланетянином» ампутував собі ніс, вуха та пальці (фото)

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    Наразі Ентоні вважає, що змінився тільки на третину від запланованого - Француз заради мрії стати «чорним інопланетянином» ампутував собі ніс, вуха та пальці (фото)
    Наразі Ентоні вважає, що змінився тільки на третину від запланованого
    Фото instagram.com/the_black_alien_project

    Чоловік 10 років перетворює себе на прибульця

    33-річний Ентоні Лоффредо з Франції, який мріє стати «чорним інопланетянином», нещодавно ампутував собі два пальці на лівій руці, щоб перетворити її на кіготь.

    Як пише видання Mirror, чоловік вже близько десяти років прагне до своєї мети, всіляко модифікуючи тіло. При цьому він вважає, що зараз досяг лише 34% бажаної трансформації.

    За плечима Лоффредо – кілька екстремальних хірургічних операцій. Зокрема, він видалив верхню губу, кінчик носа та вуха, а також розрізав язик й вживив під шкіру обличчя імпланти, які надають його шкірі більш горбисту текстуру і створюють виступи на вилицях.

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    Крім того, буквально все його тіло і навіть очі покриті татуюваннями.

    Щоб видалити ніс, француз їздив до Іспанії, оскільки така операція в його країні вважається незаконною.

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    Теги: Франція чоловік Instagram
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    Француз заради мрії стати «чорним інопланетянином» ампутував собі ніс, вуха та пальці (фото)