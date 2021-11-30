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    Суд відправив на судово-психіатричну експертизу «антивакса» Стахіва

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    Стахіва підозрюють у діях, &laquo;спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади&raquo; - Суд відправив на судово-психіатричну експертизу «антивакса» Стахіва
    Стахіва підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади»
    фото: Радіо Свобода

    Протягом 30 днів підозрюваний перебуватиме на обстеженні у спеціалізованій лікарні у Львові

    Галицький районний суд Львова 30 листопада ухвалив рішення про проведення судово-психіатричної експертизи одному з лідерів антивакцинаторів, 36-річному Остапові Стахіву, повідомляє Радіо Свобода.

    Протягом 30 днів підозрюваний перебуватиме на обстеженні у спеціалізованій лікарні у Львові.

    Остапа Стахіва підозрюють у діях, «спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади». Ця стаття 109 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі до 10 років.

    24 листопада Львівський апеляційний суд залишив без змін рішення Галицького районного суду щодо міри запобіжного заходу для Стахіва.

    18 листопада Галицький районний суд Львова відправив львівського антивакцинатора Остапа Стахіва під варту на 60 днів. 24 листопада має відбутися розгляд апеляції на це рішення.

    Вранці 24 листопада біля Верховної Ради України зібралися декілька сотень противників вакцинації від коронавірусу.

    Мітинг антивакцинаторів під стінами Верховної Ради переріс у тисячний марш. Протестувальники вишикувалися в колону та пішли до будівлі Служби безпеки України.

    Раніше антивакцинатори на мітингу в Києві зізналися, що отримують гроші з Росії.

    До слова, відомий телеведучий порівняв антивакцинаторів із тарганами.

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    Теги: суд Львів лікар щеплення вакцинація коронавірус
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    Суд відправив на судово-психіатричну експертизу «антивакса» Стахіва