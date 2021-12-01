  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Словенія відмовилася від вакцини Johnson&Johnson після смерті молодої дівчини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Після запровадження в країні ковід-сертифікатів популярність вакцини J&amp;J, яка вимагає лише одного щеплення, у Словенії зросла - Словенія відмовилася від вакцини Johnson&Johnson після смерті молодої дівчини
    Після запровадження в країні ковід-сертифікатів популярність вакцини J&J, яка вимагає лише одного щеплення, у Словенії зросла
    фото з відкритих джерел

    На 16 мільйонів щеплень вакциною, які зробили в Євросоюзі, було зафіксовано шість смертей

    Міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукара повідомив про рішення остаточно відмовитись від використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson&Johnson після смерті 20-річної дівчини. Про це повідомляє The Guardian.

    Уряд ухвалив рішення після того, як експерти підтвердили, що дівчина померла від крововиливу в мозок та утворення тромбів, що стало побічним ефектом вакцинації.

    Зазначається, що інцидент стався у вересні 2021 року. Тоді було оголошено тимчасову заборону, яка тепер буде постійною.

    Влада Словенії зазначила, що на 16 мільйонів щеплень вакциною, які зробили в Євросоюзі, було зафіксовано шість смертей.

    Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

    Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

    18 листопада у Києві суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень.

    Читайте також:
    Теги: лікар смерть Словенія уряд влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Словенія відмовилася від вакцини Johnson&Johnson після смерті молодої дівчини