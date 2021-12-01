Словенія відмовилася від вакцини Johnson&Johnson після смерті молодої дівчини
На 16 мільйонів щеплень вакциною, які зробили в Євросоюзі, було зафіксовано шість смертей
Міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукара повідомив про рішення остаточно відмовитись від використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson&Johnson після смерті 20-річної дівчини. Про це повідомляє The Guardian.
Уряд ухвалив рішення після того, як експерти підтвердили, що дівчина померла від крововиливу в мозок та утворення тромбів, що стало побічним ефектом вакцинації.
Зазначається, що інцидент стався у вересні 2021 року. Тоді було оголошено тимчасову заборону, яка тепер буде постійною.
Влада Словенії зазначила, що на 16 мільйонів щеплень вакциною, які зробили в Євросоюзі, було зафіксовано шість смертей.
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