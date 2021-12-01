Словенія відмовилася від вакцини Johnson&Johnson після смерті молодої дівчини

Після запровадження в країні ковід-сертифікатів популярність вакцини J&J, яка вимагає лише одного щеплення, у Словенії зросла

Після запровадження в країні ковід-сертифікатів популярність вакцини J&J, яка вимагає лише одного щеплення, у Словенії зросла

На 16 мільйонів щеплень вакциною, які зробили в Євросоюзі, було зафіксовано шість смертей

Міністр охорони здоров’я Словенії Янез Поклукара повідомив про рішення остаточно відмовитись від використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson&Johnson після смерті 20-річної дівчини. Про це повідомляє The Guardian.

Уряд ухвалив рішення після того, як експерти підтвердили, що дівчина померла від крововиливу в мозок та утворення тромбів, що стало побічним ефектом вакцинації.

Зазначається, що інцидент стався у вересні 2021 року. Тоді було оголошено тимчасову заборону, яка тепер буде постійною.

Влада Словенії зазначила, що на 16 мільйонів щеплень вакциною, які зробили в Євросоюзі, було зафіксовано шість смертей.

Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.

Крім того, психолог пояснив, чому Україну накрила «ковід-криза».

18 листопада у Києві суд арештував лідера антивакцинаторів із заставою у мільйон гривень.

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