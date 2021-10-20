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    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19

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    Тромбози як ускладнення від коронавірусу почастішали - У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19
    Тромбози як ускладнення від коронавірусу почастішали
    фото: Восьма міська клінічна лікарня міста Львова

    Пацієнти, які мали Covid-19 та залишилися без кінцівок через ускладнення, не були вакциновані від коронавірусу

    Трьом пацієнтам восьмої міської клінічної лікарні Львова довелося ампутувати ноги через ускладнення від Covid-19, у них було діагностовано тромбоз. Про це повідомляє пресслужба медустанови.

    «Вірус стає агресивніший. І це не чергова «жахалочка». Тромбози як ускладнення почастішали, тільки за цей тиждень нашим хірургам довелося тричі ампутовувати кінцівки, аби врятувати життя пацієнтів. Усі вони потрапили у наше ковід-відділення через важкий перебіг хвороби. Згодом додалися симптоми тромбозу», – розповіли лікарі.

    Зазначено, що з початку пандемії кількість таких ускладнень від коронавірусної інфекції в лікарні зафіксували 15 разів.

    Зокрема, у зоні ризику перебувають ті люди, які хворіють на діабет, генералізований атеросклероз, особи з надмірною вагою, а також ті пацієнти, які палять.

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    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19
    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19
    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19


    «Чому так стається? Covid-19 викликає тромбування дрібних і крупніших судин у різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені... Траплялися такі випадки, коли пацієнти почували себе добре, а клінічна картина на КТ показує масштабне ураження легень, або навіть навпаки, пацієнту важко дихати, а на КТ не видно змін. Після легень найчастіше тромби утворюються в кишківнику та нижніх кінцівках», – ідеться в повідомленні.

    Також тромбоз як ускладнення від Covid-19 виникає не тільки в розпалі хвороби, але й після повного одужання, підкреслили в лікарні.

    Звертаємо увагу, що у коментарях до повідомлення лікарні читачі питають, чи не могла вакцинація спричинити тромбоз у пацієнтів. На що лікарі відповіли, що ці пацієнти не були вакциновані.

    Скріншот коментарів під дописом
    Скріншот коментарів під дописом

    В Україні вчора, 19 жовтня, виявили 18 912 нових випадків коронавірусного захворювання. Від ускладнень померли 495 людей.

    Вчора стало відомо, що Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні днем раніше було зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

    Зазначимо, за тиждень Україна може робити щонайменше 1,5 млн щеплень.

    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

    У «червоній» зоні карантину зараз перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

    Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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    Теги: Львів лікарня хвороби щеплення вакцинація вірус коронавірус
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    У Львові трьом пацієнтам ампутували ноги через Covid-19