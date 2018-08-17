В Австрії розкритикували запрошення Путіна на весілля глави МЗС



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Володимир Путін

Путін відвідає весілля глави МЗС Австрії Карін Кнайсль перед зустріччю з Ангелою Меркель

В Австрії критикують запрошення президента Росії Володимира Путіна на весілля глави австрійського зовнішньополітичного відомства Карін Кнайсль.

Візит російського президента «завдає шкоди» Австрії, заявив австрійський політолог Герхард Манготт в інтерв'ю агенству dpa.

За його словами, майбутній візит «підбурює підозру» в тому, що Австрія є «троянським конем Росії в ЄС». Крім того, за словами політолога, Путін отримує можливість продемонструвати, що він не перебуває в ізоляції, а навпаки - його раді приймати в суспільстві однією з країн Євросоюзу.

Для забезпечення безпеки російського президента в федеральній землі Штирія будуть задіяні кілька сотень поліцейських і співробітників підрозділу спеціального призначення «Кобра».

Представник управління поліції Штирії Франц Грундніх пояснив подібні заходи законом про поліцію і зобов'язаннями відповідно до міжнародного права.

Пов'язані із забезпеченням безпеки витрати покриє міністерство внутрішніх справ, підтвердив він.

При цьому австрійські ЗМІ нагадують, що візит Путіна до Відня два місяці тому обійшовся австрійським платникам податків в 423 тисяч євро.

Представник австрійського МЗС назвав приїзд президента Росії робочим візитом. За його словами, подібні заходи безпеки «прийняті при візиті представника іншої держави». Російська сторона «самостійно сплатить свої витрати», зазначив він.

При цьому витрати на святкування весілля, «включаючи витрати на послуги приватної охоронної компанії», візьмуть на себе молодята.

При цьому в МЗС також зазначили, що це буде «особистий візит на приватне свято, з якого не випливає зміна зовнішньополітичної позиції Австрії».

Тим часом депутат Європарламенту від фракції «Зелені - Європейський вільний альянс» австрієць Міхель Раймон закликав Кнайсль подати у відставку.

Якщо глава зовнішньополітичного відомства «не зробить цього добровільно», федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц повинен запропонувати її відставку президенту Олександру Ван дер Беллену, підкреслив Раймон в інтерв'ю агентству APA.

Опозиційна партія «Список Пільца» в свою чергу критикує як те, що за візит важливого гостя на весілля міністра заплатять австрійські платники податків, так і його політичний аспект.

«Як повинні сприймати Австрію в світі в ролі посередника, якщо між главою австрійського МЗС і президентом РФ очевидно існують близькі стосунки», - сказав Бруно Россман, депутат від партії в австрійському парламенті.

Весілля міністра закордонних справ Австрії, яку відвідає російський президент, відбудеться 18 серпня. Пізніше в цей же день Путіна прийме в Німеччині канцлер ФРН Ангела Меркель. Зустріч відбудеться в замку Мезеберг - резиденції уряду ФРН, розташованої неподалік від Берліна. Темами переговорів стануть «актуальні зовнішньополітичні питання» - війна в Сирії, конфлікт на сході України, а також енергетична сфера.