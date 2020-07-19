В Азербайджані на тлі конфлікту з Вірменією до військкоматів вишикувалися черги добровольців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Азербайджані понад 23,5 тисячі громадян висловили бажання добровільно служити в армії

Про готовність піти на службу в армію заявили в тому числі азербайджанські зірки

Після боїв на кордоні між Вірменією та Азербайджаном тисячі азербайджанських громадян заявили про бажання добровільно вступити в армію.

Про це з посиланням на азербайджанську службу з мобілізації і призову на військову службу повідомляє «Інтерфакс».

«В Азербайджані понад 23,5 тисячі громадян висловили бажання добровільно служити в армії, звернулися в апарат Держслужби з мобілізації і призову на військову службу в електронному порядку, а також до місцевих управлінь, відділів та підрозділів служби, і були зареєстровані у відповідній формі», – сказано в повідомленні.

У Держслужбі відзначили, що в списках добровольців є і азербайджанські зірки.

Бої на кордоні Вірменії та Азербайджану тривали з 12 до 15 липня. Зіткнення йшли в суміжних районах – Товузському (Азербайджан) і Тавушському (Вірменія), які межують з Грузією і знаходяться в декількох сотнях кілометрів від невизнаного Нагірного Карабаху, де ситуація залишалася спокійною.

15 липня в регіоні було затишшя, проте наступного дня в Міноборони Вірменії заявили про спробу диверсії з азербайджанської сторони і артилерійські обстріли вірменських сіл на кордоні з Азербайджаном.

У свою чергу в Міноборони Азербайджану назвали заяви вірменської сторони дезінформацією і заявили про нові обстріли азербайджанських сіл на кордоні з Вірменією.

Нагадаємо, Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні, є загиблі.

Як повідомлялося, у Баку повідомили про нове загострення ситуації на кордоні з Вірменією.

Читайте також: