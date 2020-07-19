  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Азербайджані на тлі конфлікту з Вірменією до військкоматів вишикувалися черги добровольців

    • Розсилка
    В Азербайджані понад 23,5 тисячі громадян висловили бажання добровільно служити в армії - В Азербайджані на тлі конфлікту з Вірменією до військкоматів вишикувалися черги добровольців
    В Азербайджані понад 23,5 тисячі громадян висловили бажання добровільно служити в армії

    Про готовність піти на службу в армію заявили в тому числі азербайджанські зірки

    Після боїв на кордоні між Вірменією та Азербайджаном тисячі азербайджанських громадян заявили про бажання добровільно вступити в армію.

    Про це з посиланням на азербайджанську службу з мобілізації і призову на військову службу повідомляє «Інтерфакс».

    «В Азербайджані понад 23,5 тисячі громадян висловили бажання добровільно служити в армії, звернулися в апарат Держслужби з мобілізації і призову на військову службу в електронному порядку, а також до місцевих управлінь, відділів та підрозділів служби, і були зареєстровані у відповідній формі», – сказано в повідомленні.

    У Держслужбі відзначили, що в списках добровольців є і азербайджанські зірки.

    Бої на кордоні Вірменії та Азербайджану тривали з 12 до 15 липня. Зіткнення йшли в суміжних районах – Товузському (Азербайджан) і Тавушському (Вірменія), які межують з Грузією і знаходяться в декількох сотнях кілометрів від невизнаного Нагірного Карабаху, де ситуація залишалася спокійною.

    15 липня в регіоні було затишшя, проте наступного дня в Міноборони Вірменії заявили про спробу диверсії з азербайджанської сторони і артилерійські обстріли вірменських сіл на кордоні з Азербайджаном.

    У свою чергу в Міноборони Азербайджану назвали заяви вірменської сторони дезінформацією і заявили про нові обстріли азербайджанських сіл на кордоні з Вірменією.

    Нагадаємо, Азербайджан та Вірменія повідомили про зіткнення на кордоні, є загиблі.

    Як повідомлялося, у Баку повідомили про нове загострення ситуації на кордоні з Вірменією.

    Читайте також:
    Вірмено-азербайджанський конфлікт. Що потрібно знати українцям
    Азербайджан Вірменія конфликт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ