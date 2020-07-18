Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією: світ стоїть на порозі епохи коронавірусних воєн

Іван Преображенський Політолог, експерт по країнах Центральної і Східної Європи

Іван Преображенський

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COVID-19 може привести нас в світ «нової щирості» - з автоматами і безпілотниками

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Впервые не в спорном регионе Нагорный Карабах, а именно на азербайджано-армянской границе, линия которой в теории никем не оспаривается, идут боевые действия. В общей сложности, как сообщается, погибли уже не менее двух десятков человек. Стороны конфликта обвиняют в агрессии друг друга. Что заставляет жителей соседних государств проливать кровь там, где у них даже нет территориальных споров?

Совсем новая война

Бои между азербайджанскими и армянскими войсками начались 12 июля, и не похоже, что обострение ситуации быстро пройдет. Последние 26 лет между странами сохранялась конфронтация, которую сейчас модно называть гибридной войной. Формально воевали самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика (ее не признало ни одно государство-член ООН, даже Армения) и Азербайджан.

Ни для кого не было секретом, что со стороны Карабаха могла действовать и армянская регулярная армия, а вовсе не местные вооруженные подразделения. Но де-юре Баку и Ереван в боевые действия не вступали. И вот теперь полноценный двусторонний конфликт без гибридов и прокси-игроков. Как если бы российские и украинские пограничники, после Крыма и Донбасса, сейчас внезапно начали бои на границе Харьковской и Белгородской областей.

Внешним наблюдателям разница практически не бросается в глаза - идут бои в Карабахе или на границе Азербайджана и Армении. Ведь азербайджанцы уже много лет воюют с армянами, и наоборот. Но участвующие в процессе «мирного урегулирования», точнее, поддержания статус-кво страны вроде Франции, России или США, конечно, понимают, что конфликт вышел на новый уровень. Поэтому не только они опасаются эскалации, но и, например, страны Центральной Азии, которых к происходящему вообще не имеют отношения. Возможно, причина в том, что этот конфликт может оказаться вовсе не единственным, который «разморозится» в ближайшее время.

Вирусное нарастание противоречий

Обостряет противоречия СOVID-19. Конечно, коронавирус не поселяется в мозгу политиков и военных, заставляя их убивать. Просто власти многих стран, тяжело проходящих вызванный пандемией кризис, стран, где нет влиятельного среднего класса, который помогает сохранить стабильность в государстве в период сильных социальных и экономических катаклизмов, склонны переключать внимание стремительно нищающего населения на внешние конфликты. Цель проста и понятна: если не «маленькая победоносная война», то просто попытка отвлечь граждан от их насущных проблем. Страх перед войной обычно сильнее опасений обнищания и помогает отдельным политикам сохранить власть.

Сложнее всего в этой ситуации приходится неэффективным «петрономикам». Нефть подешевела, и это надолго. А их экономики не диверсифицированы и полностью зависят от цен на энергоносители. У того же Азербайджана даже сильнее, чем, скажем, у России. Впрочем, речь не только про Азербайджан. Существуют противоречия и в Центральной Азии, например, между Узбекистаном и Кыргызстаном, где, понимая серьезность ситуации, на локальный бытовой конфликт сразу же последовала реакция на высоком уровне с целью разрядить обстановку.

Везде, где в результате коронакризиса падает уровень жизни, можно опасаться возникновения подобных проблем. Например, в Молдавии и Приднестровье. Можно предположить, что и резкие заявления российского президента Владимира Путина о территориальных «подарках», которые Россия в прошлом сделала бывшим братским союзным республикам, имеют ту же природу.

Конфликты нового типа

И, разумеется, постсоветским пространством это поле потенциальных новых конфликтов далеко не ограничится. Ливия, Сирия, Судан, Йемен - войны там и не прекращались. Кроме того, многие африканские и латиноамериканские страны имеют территориальные претензии к соседям, падение уровня жизни в них также способно подтолкнуть к кровопролитию. А есть ведь еще Юго-Восточная Азия.

Игра в поиски виновного в состоянии дел в мировой политике и экономике может оказаться долгой и увлекательной. Вместо того чтобы брать ответственность на себя, весьма вероятно, элиты многих стран попытаются канализировать недовольство своих граждан на соседей.

И это, как в нынешней ситуации с Арменией и Азербайджаном, могут быть конфликты совершенно нового уровня - прямые, без гибридных ухищрений. Вот и в других регионах мира, где, чего греха таить, многие страны негласно поддерживают террористов или сепаратистов в соседних государствах, придется отказываться от таких условно сдержанных методов. Ведь гибридная война не способна отвлечь населения от падения уровня жизни, тут нужно что-то более зримое. Так что COVID-19 может привести нас в мир «новой искренности» - с автоматом наперевес и беспилотников над головой.

Джерело: Deutsche Welle

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