Вірмено-азербайджанський конфлікт. Що потрібно знати українцям

Володимир Горбач Аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва

Володимир Горбач

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Про нинішнє загострення вірменсько-азербайджанського конфлікту

Передусім те, що цей етнічний конфлікт активізувався ще з 1987 року й він не зводиться лише до війни за Нагірний Карабах (Арцах вірменською).

Нині Вірменія контролює не лише територію Нагірно-Карабаської автономної області, але й ще 7 прилеглих районів, що становить близько 20% міжнародно визнаної території Азербайджану. Лінія зіткнення сильно укріплена й замінована, тому час від часу там виникали лише перестрілки й артилерійські обстріли.

Кожна сторона має свої уявлення про причини конфлікту і свою історичну правду. Позиція України традиційно базується на міжнародному праві та принципі збереження територіальної цілісності держав, у даному випадку Азербайджану. Саме тому вірмени незадоволені риторикою МЗС України.

Це при тому, що Україна визнає територальну цілісність Республіки Вірменія, а Вірменія через голосування в ООН «кримських резолюцій» - фактично ставить під сумнів територіальну цілісность України. Ще один ньюанс: Україна не визнала геноциду вірмен в Османській імперії через партнерські відносини з сучасною Туреччиною, а Вірменія не визнає голодомору українців через стратегічний союз з Росією.

Отже, проблеми в українсько-вірменських відносинах лежать не тільки і не стільки у співробітництві України з Азербайджаном і Туреччиною, скільки у стратегічній залежності Вірменії від РФ. Вірмени можуть думати по іншому, але українці змушені думати саме так.

При цьому нам не варто забувати й про вплив Росії на Азербайджан - він теж дуже потужний. Але Азербайджан через власні запаси нафти і газу, а також через стратегічне партнерство з Туреччиною, яке в Баку називають братніми відносинами, має більше свободи для маневру на зовнішньополітичній арені, зокрема, офіційно підтримує територіальну цілісність України.

А тепер про вуглеводні. Новий театр бойових дій вірмено-азербайджанської війни знаходиться далеко від Карабаху, але близенько до нафто- і газопроводів, якими Азербайджан експортує свої ресурси до Туреччини через Грузію. В обхід і Вірменії і Росії.

UPD. Вірменсько-азербайджанський кордон на усій протяжності не демарковано й не делімітовано. Прикордонні бої у цьому районі можуть загрожувати цим трубопроводам.

Тому у цьому спалаху регіонального конфлікту можна пошукати винних і поза безпосередніми учасниками. Погляньте на карту розташувань російських військових баз довкола території Туреччини...

Джерело: блог Володимира Горбача

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