У бік Ізраїлю з Сектору Гази було випущено декілька снарядів після початку перемир'я

Одна з ракет впала в районі населеного пункту Ешколь

Після вступу в дію режиму припинення вогню декілька снарядів було запущено ввечері, 7 серпня, з території сектора Гази в бік Ізраїлю. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Повідомляється, що снаряди були запущені в напрямку південних районів Ізраїлю всього через кілька хвилин після початку дії режиму припинення вогню, який набув чинності о 23:30 (за місцевим часом, збігається з Києвом).

За інформацією державного радіо, одна з ракет впала в районі населеного пункту Ешколь, не пошкодивши будівлі, на пустирі.

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 5 серпня Армія Ізраїлю розпочала широкомасштабну повітряну операцію «Світанок» проти «Ісламського джихаду» у Секторі Газа. Ізраїль заявив, що ліквідував усе вище керівництво «Ісламського джихаду»: вбито Тайсіра аль Джабарі і Халеда Мансура, заарештовано Бассама ас-Сааді.

У відповідь «Ісламський джихад» випустив ракети по Ізраїлю. 97% із них перехопила система ППО «Залізний купол».

Нагадаємо, Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та терористичною організацією «Ісламський джихад», утім останні відмовилися і мають намір продовжити удари.

7 серпня Ізраїль зупинив операцію «Світанок» проти бойовиків «Ісламського джихаду» в Секторі Газа. Мету операції було досягнуто.

Після цього за посередництва Єгипту Ізраїль та Палестина домовилися про перемир’я, яке почало діяти з 20:00 7 серпня.