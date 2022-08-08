Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У бік Ізраїлю з Сектору Гази було випущено декілька снарядів після початку перемир'я

Альона Боженко
glavcom.ua
У бік Ізраїлю з Сектору Гази було випущено декілька снарядів після початку перемир'я
Сектор Гази обстріляв Ізраїль
фото: jpost.com

Одна з ракет впала в районі населеного пункту Ешколь

Після вступу в дію режиму припинення вогню декілька снарядів було запущено ввечері, 7 серпня, з території сектора Гази в бік Ізраїлю. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Повідомляється, що снаряди були запущені в напрямку південних районів Ізраїлю всього через кілька хвилин після початку дії режиму припинення вогню, який набув чинності о 23:30 (за місцевим часом, збігається з Києвом).

За інформацією державного радіо, одна з ракет впала в районі населеного пункту Ешколь, не пошкодивши будівлі, на пустирі.

Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 5 серпня Армія Ізраїлю розпочала широкомасштабну повітряну операцію «Світанок» проти «Ісламського джихаду» у Секторі Газа. Ізраїль заявив, що ліквідував усе вище керівництво «Ісламського джихаду»: вбито Тайсіра аль Джабарі і Халеда Мансура, заарештовано Бассама ас-Сааді.

У відповідь «Ісламський джихад» випустив ракети по Ізраїлю. 97% із них перехопила система ППО «Залізний купол». 

Нагадаємо, Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та терористичною організацією «Ісламський джихад», утім останні відмовилися і мають намір продовжити удари. 

7 серпня Ізраїль зупинив операцію «Світанок» проти бойовиків «Ісламського джихаду» в Секторі Газа. Мету операції було досягнуто.

Після цього за посередництва Єгипту Ізраїль та Палестина домовилися про перемир’я, яке почало діяти з 20:00 7 серпня.

 

Теги: Ізраїль Сектор Гази обстріл

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр оборони Бенні Ганц схвалив мобілізацію 25 тис. резервістів, якщо це буде потрібно
Ізраїль планує мобілізувати 25 тис. резервістів
5 серпня, 21:00
Ізраїль завдала успішного удару по об'єктах «Ісламського джихаду»
Ізраїль повідомив про ліквідацію військового керівництва «Ісламського джихаду»
Вчора, 06:38
Ізраїль заявив, що цілі військової операції у Секторі Гази досягнуті
Ізраїль оголосив про припинення операції у Секторі Гази
Вчора, 20:07

Соціум

У бік Ізраїлю з Сектору Гази було випущено декілька снарядів після початку перемир'я
У бік Ізраїлю з Сектору Гази було випущено декілька снарядів після початку перемир'я
Іран обіцяє не давати Росії свій супутник для шпигування за Україною
Іран обіцяє не давати Росії свій супутник для шпигування за Україною
У Китаї згорів 900-річний дерев'яний міст (відео)
У Китаї згорів 900-річний дерев'яний міст (відео)
У Москві знайшли тіло одного з робітників, які провалилися в каналізацію
У Москві знайшли тіло одного з робітників, які провалилися в каналізацію
Чехія має намір закупити партію дронів в Ізраїлю
Чехія має намір закупити партію дронів в Ізраїлю
Росіяни влаштували незвичайний антивоєнний протест з хрестами (фото)
Росіяни влаштували незвичайний антивоєнний протест з хрестами (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Банкова заявила, що Росія хоче заморозити війну на пів року: навіщо це
44K
Кремль визнав, що окупанти грабують українців
41K
Чубайса виписали. Стало відомо, куди він подався після лікарні
40K
Китай проти внесення Росії до списку спонсорів тероризму. Чому це добрий знак
25K
Ліван передумав приймати українську кукурудзу, що першою вирвалась з Одеси?
25K
Теракт в Оленівці. Червоний Хрест пояснив, чому грає за правилами Росії

Новини

ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:17
Поселив окупантів до хати. Староста відбувся штрафом під час війни
6 серпня, 22:00
Порошенко в ефірі канадського телеканалу розповів, як зупинити Путіна
6 серпня, 13:46
Українець сфотографував залізничний міст на прохання окупанта. Суд оцінив це вироком
6 серпня, 10:38
На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
6 серпня, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
5 серпня, 17:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту