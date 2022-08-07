Ізраїль оголосив про припинення операції у Секторі Гази

Ізраїль заявив, що цілі військової операції у Секторі Гази досягнуті

В рамках операції у Секторі Гази військові Ізраїлю ліквідували двох ватажків «Ісламського джихаду»

Ізраїль зупиняє операцію «Світанок» проти бойовиків «Ісламського джихаду» в Секторі Газа. Мету операції було досягнуто. Про це заявив міністр закордонних справ країни Яір Лапід під час зустрічі з військовими.

«Цілі операції досягнуто, продовжувати її немає сенсу», – цитує Лапіда місцевий «13 канал».

Сьогодні Лапід разом із міністром оборони Бені Ганцем відвідав Південне командування та пункти управління Армії Ізраїлю. Урядовці поспілкувалися з військовими та дізналися про оперативну обстановку в регіоні.

Як повідомляє Al Jazeera, за посередництва Єгипту Ізраїль та Палестина домовилися про перемир’я, яке почне діяти з 20:00 7 серпня.

Як відомо, 5 серпня Армія Ізраїлю розпочала широкомасштабну повітряну операцію «Світанок» проти «Ісламського джихаду» у Секторі Газа. Ізраїль заявив, що ліквідував усе вище керівництво «Ісламського джихаду»: вбито Тайсіра аль Джабарі і Халеда Мансура, заарештовано Бассама ас-Сааді.

У відповідь «Ісламський джихад» випустив ракети по Ізраїлю. 97% із них перехопила система ППО «Залізний купол».

Нагадаємо, Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та терористичною організацією «Ісламський джихад», утім останні відмовилися і мають намір продовжити удари.

Додамо, що Ізраїль відкрив бомбосховища та планує мобілізувати 25 тис. резервістів.