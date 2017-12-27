В центрі Баку вибухнув газ
- Сьогодні, 09:06
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Вибух прогримів ранком суботи у центрі міста
Пожежа сталася рано вранці в суботу в центрі Баку. Як повідомляє Day.Az з посиланням на очевидців події, в багатоповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Діляри Алієвої, стався вибух газу. Торговим об'єктам завдано збитків.
За даними Trend, пожежа сталася в магазині канцелярських товарів на першому поверсі. Є постраждалі.
Причина вибуху - витік газу.
На місці працюють сили поліції і рятувальників. Перекрито кілька кварталів, в тому числі проспект Азадлиг.