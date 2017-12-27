В центрі Баку вибухнув газ

Вибух прогримів ранком суботи у центрі міста

Пожежа сталася рано вранці в суботу в центрі Баку. Як повідомляє Day.Az з посиланням на очевидців події, в багатоповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Діляри Алієвої, стався вибух газу. Торговим об'єктам завдано збитків. За даними Trend, пожежа сталася в магазині канцелярських товарів на першому поверсі. Є постраждалі. Причина



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Вибух прогримів ранком суботи у центрі міста

Пожежа сталася рано вранці в суботу в центрі Баку. Як повідомляє Day.Az з посиланням на очевидців події, в багатоповерховому житловому будинку, розташованому на вулиці Діляри Алієвої, стався вибух газу. Торговим об'єктам завдано збитків.

За даними Trend, пожежа сталася в магазині канцелярських товарів на першому поверсі. Є постраждалі.

Причина вибуху - витік газу.

На місці працюють сили поліції і рятувальників. Перекрито кілька кварталів, в тому числі проспект Азадлиг.