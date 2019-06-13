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    У світі

    В Еквадорі дозволили одностатеві шлюби

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    <p>Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей</p> - В Еквадорі дозволили одностатеві шлюби

    Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей

    Раніше в Еквадорі одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб

    Еквадор став п'ятою країною в Південній Америці, яка дозволила одностатеві шлюби

    Про це повідомляє DW.

    «Конституційний суд країни у середу, 13 червня, ухвалив рішення на користь двох гомосексуальних пар. За дозвіл їм одружитися проголосували п'ять суддів проти чотирьох», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, раніше у цій католицькій країні одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб.

    Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей, резюмує ЗМІ.

    Нагадаємо, на Тайвані сотні пар одружилися в перший день реєстрації одностатевих шлюбів.

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