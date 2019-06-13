В Еквадорі дозволили одностатеві шлюби



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Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей

Раніше в Еквадорі одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб

Еквадор став п'ятою країною в Південній Америці, яка дозволила одностатеві шлюби

Про це повідомляє DW.

«Конституційний суд країни у середу, 13 червня, ухвалив рішення на користь двох гомосексуальних пар. За дозвіл їм одружитися проголосували п'ять суддів проти чотирьох», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, раніше у цій католицькій країні одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб.

Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей, резюмує ЗМІ.

Нагадаємо, на Тайвані сотні пар одружилися в перший день реєстрації одностатевих шлюбів.