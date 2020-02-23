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    У світі

    В Індії автомобіль зірвався в урвище, 9 загиблих, 5 поранених

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    Автомобіль із 14 пасажирами їхав на високій швидкості і на повороті водій втратив контроль - В Індії автомобіль зірвався в урвище, 9 загиблих, 5 поранених
    Автомобіль із 14 пасажирами їхав на високій швидкості і на повороті водій втратив контроль

    Причини ДТП, що трапилася увечері суботи в районі Катуа, поки не повідомляються

    Унаслідок падіння пасажирського автомобіля у глибоке урвище в контрольованому Індією Кашмірі, загинуло 9 людей, ще п’ятеро отримали поранення.

    Про це пише Xinhua із посиланням на місцеву поліцію.

    «Свідки заявили, що автомобіль із 14 пасажирами їхав на високій швидкості. На повороті водій втратив контроль та впав в глибоку ущелину», – повідомили у поліції.

    Причини інциденту, що трапився увечері суботи в районі Катуа, поки не повідомляються. Зазначається, що серед жертв були жінки й діти.

    Нагадаємо, у п’ятницю, 21 лютого, на проспекті Науки, 88 в Києві в аварію потрапили відразу 6 транспортних засобів, серед яких автобус з пасажирами. На таран пішла вантажівка Tata, у якої виникли технічні несправності.

    Як повідомлялося, 20 лютого, на вул. Борщагівській у Києві водій Volkswagen влаштував серйозну ДТП.

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