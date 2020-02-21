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    У Києві вантажівка без гальм протаранила автобус і чотири автівки (фото)

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    У ДТП найбільше дісталося Daewoo Nexia - У Києві вантажівка без гальм протаранила автобус і чотири автівки (фото)
    У ДТП найбільше дісталося Daewoo Nexia
    Фото: Інформатор

    У ДТП обійшлося без серйозних травм

    У п'ятницю, 21 лютого, на проспекті Науки, 88 в Києві в аварію потрапили відразу 6 транспортних засобів, серед яких автобус з пасажирами. На таран пішла вантажівка Tata, у якої виникли технічні несправності.

    ДТП сталася близько 14:15. Про це повідомляє Інформатор.

    Спускаючись по проспекту Науки в бік Столичного шосе, у водія вантажівки Tata відмовили гальма. Некерована машина помчала вниз, зачепивши автобус і Chevrolet Aveo.

    Чоловік зміг зупинити вантажівку тільки за допомогою інших автомобілів. Найбільше дісталося Daewoo Nexia, в задню частину якого припав основний удар. Daewoo, в свою чергу, наздогнав Kia і Hyundai. Водій останнього, намагаючись піти від удару, заїхав у клумбу.

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    У Києві вантажівка без гальм протаранила автобус і чотири автівки (фото)
    У Києві вантажівка без гальм протаранила автобус і чотири автівки (фото)
    У Києві вантажівка без гальм протаранила автобус і чотири автівки (фото)
    У Києві вантажівка без гальм протаранила автобус і чотири автівки (фото)
    Фото: Інформатор

    Вантажівка без гальм не встигла набрати велику швидкість, і ніхто з учасників аварії серйозно не постраждав.

    На проспекті Науки утворився великий затор.

    Як повідомлялося, 20 лютого на вул. Борщагівській у Києві водій Volkswagen на шаленій швидкості влаштував серйозну ДТП.

    ДТП Київ вантажівки водій автомобіль
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