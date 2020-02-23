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    Трамп опублікував «боллівудське» відео з собою в головній ролі

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    <p>За сюжетом, Трамп перемагає супротивника з демократичної партії і пожинає лаври переможця</p> - Трамп опублікував «боллівудське» відео з собою в головній ролі

    За сюжетом, Трамп перемагає супротивника з демократичної партії і пожинає лаври переможця

    Скріншот з відео

    Жартівливий ролик приурочений до офіційного візиту Трампа в Індію

    Президент США Дональд Трамп 23 лютого виклав в Twitter жартівливий відеоролик в стилі боллівудського кіно.

    У ролику американський лідер виступає в образі головного героя індійського фільму «Бахубалі: Народження легенди».

    За сюжетом, створеним користувачем під ніком @Solmemes1, Трамп перемагає супротивника з демократичної партії і пожинає лаври переможця.

    У відео також показані його дружина Меланія, дочка Іванка з чоловіком Джаредом Кушнером, а також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з дружиною в образах персонажів фільму.

    У супровідному тексті до відеоролика сказано, що той приурочений до офіційного візиту Трампа в Індію, який пройде з 24 до 25 лютого.

    США кіно Дональд Трамп партії політика Індія Меланія Трамп президент
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