Трамп опублікував «боллівудське» відео з собою в головній ролі

Жартівливий ролик приурочений до офіційного візиту Трампа в Індію

Президент США Дональд Трамп 23 лютого виклав в Twitter жартівливий відеоролик в стилі боллівудського кіно.

У ролику американський лідер виступає в образі головного героя індійського фільму «Бахубалі: Народження легенди».

За сюжетом, створеним користувачем під ніком @Solmemes1, Трамп перемагає супротивника з демократичної партії і пожинає лаври переможця.

У відео також показані його дружина Меланія, дочка Іванка з чоловіком Джаредом Кушнером, а також прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді з дружиною в образах персонажів фільму.

Look so forward to being with my great friends in INDIA! https://t.co/1jdk3AW6fG