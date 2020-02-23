  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    В Індії розбився російський літак МіГ-29К

    • Розсилка
    Індія попросила Росію забезпечити &laquo;більш високу надійність&raquo; винищувачів МіГ-29К&nbsp; - В Індії розбився російський літак МіГ-29К
    Індія попросила Росію забезпечити «більш високу надійність» винищувачів МіГ-29К 

    Про руйнування на землі не повідомляється

    У ЗМІ з’явилися повідомлення про падіння винищувача МіГ-29К ВМС Індії на Гоа. В результаті катастрофи постраждалих немає.

    За даними India Today, інцидент трапився в неділю, 23 лютого. Винищувач індійських ВМС здійснював звичайний навчальний виліт. Повітряне судно зазнало аварії поблизу узбережжя Гоа.

    Видання цитує заяву ВМС Індії, згідно з яким вже розпочато розслідування за даним краху. Пілот винищувача вчасно встиг катапультуватися.

    Це четверта втрата МіГ-29К індійської морської авіації і третя втрата подібного літака в штаті Гоа за останні кілька років.

    Перша подія, що призвело до списання МіГа, сталося 4 червня 2014 року. Коли індійський льотчик, що пілотував МіГ-29КУБ, зробив «жорстку посадку» на авіаносець «Викрамадитья», в результаті якої отримала пошкодження передня стійка шасі літака.
    Друга подія, вже в штаті Гоа трапилося 3 січня 2018 року. Тоді, під час зльоту з авіабази «Ханса», на винищувачі МіГ-29 виникла пожежа. Льотчик випустив гальмівний парашут і самостійно залишив літак, що викотився за межі злітно-посадкової смуги.
    Третя пригода за МіГ-29К сталося 16 листопада 2019 року. Незабаром після вильоту для виконання навчально-тренувального польоту з авіабази «Ханса» зазнав аварії винищувач МіГ-29КУБ. Під час польоту в правий повітрозабірник винищувача потрапив птах, що викликало спалах двигуна і подальше крах.

    МіГ-29 вперше піднявся в повітря в жовтні 1977 року. У лютому 2019 року директор Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Росії Дмитро Шугай повідомив, що Індія попросила Росію забезпечити «більш високу надійність» винищувачів четвертого покоління МіГ-29К і МіГ-29КУБ.

    Льотчикам, капітану Мріганку і лейтенанту Ядаву, вдалося катапультуватися, вони не постраждали.

    Нагадаємо, в Алжирі розбився військовий літак, є загиблі.

    Як повідомлялося, у Франції розбився туристичний літак, є загиблі.

    Росія авіакатастрофа літак Індія розслідування авіаносець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ