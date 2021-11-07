В Індії сталася пожежа в ковідній лікарні: загинуло 11 пацієнтів

В Індії у пожежі в лікарні для Covid-хворих загинули 11 пацієнтів

Інцидент стався у державній лікарні на першому поверсі відділення інтенсивної терапії

У місті Ахмеднагар на заході Індії у лікарні для інфікованих коронавірусом сталася пожежа, унаслідок якої загинуло 11 хворих. Про це поінформувало видання Times of India.

Ще шестеро пацієнтів отримало опіки, четверо з них – жінки віком від 35 до 70 років.

Інцидент стався у державній лікарні на першому поверсі відділення інтенсивної терапії, реанімація на другому поверсі не постраждала.

Представники влади розповіли, що через густий дим, який утворився в реанімаційному відділенні, медикам було важко евакуйовувати хворих. Евакуація по-справжньому розпочалася лише після прибуття професійних рятувальників.

Чиновники з'ясували, що гроші на модернізацію інфраструктури лікарні раніше виділяли, але протипожежне обладнання «виявилося неадекватним».

Винних обіцяють знайти й притягти до відповідальності. Кримінальне провадження відкрили за фактом заподіяння смерті через необережність.

До слова, раніше 12 дітей померли від невідомої вірусної лихоманки в індійському північному штаті Уттар-Прадеш. Загальна кількість жертв епідемії цієї хвороби досягла в регіоні 68 чоловік, 40 із них – діти.