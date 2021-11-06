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    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)

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    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа - У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа
    фото: ДСНС

    Гасіння пожежі зайняло близько півтори години

    У Дніпрі сталася пожежа в киснево-конвекторному цеху металургійного заводу компанії «Євраз-ДМЗ». Загорілися електричні кабелі, гасіння яких зайняло близько півтори години. Про це повідомляє управління ДСНС у Дніпропетровській області.

    За даними ДСНС загоряння силових кабелів в киснево-конвекторному цеху з виготовлення сталі підприємства сталося о 10:40. На місце пожежі висунулися кілька чергових розрахунків.

    Прибувши на місце рятувальники виявили загоряння електричних кабелів у металевому коробі. Вогонь охопив близько 30 метрів силових проводів.

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    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)
    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Гасіння пожежі зайняло близько півтори години. Причини загоряння встановлює поліція.

    В результаті пожежі ніхто не постраждав.

    Виробництво в цеху призупинено.

    Раніше ЗМІ повідомили про пожежу у дитячому садочку №726.

    3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві.

    Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.

    Теги: пожежа ДСНС Дніпро рятувальники поліція
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    У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)