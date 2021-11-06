У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа (фото, відео)

У Дніпрі на металургійному заводі сталася пожежа

Гасіння пожежі зайняло близько півтори години

У Дніпрі сталася пожежа в киснево-конвекторному цеху металургійного заводу компанії «Євраз-ДМЗ». Загорілися електричні кабелі, гасіння яких зайняло близько півтори години. Про це повідомляє управління ДСНС у Дніпропетровській області.

За даними ДСНС загоряння силових кабелів в киснево-конвекторному цеху з виготовлення сталі підприємства сталося о 10:40. На місце пожежі висунулися кілька чергових розрахунків.

Прибувши на місце рятувальники виявили загоряння електричних кабелів у металевому коробі. Вогонь охопив близько 30 метрів силових проводів.

Гасіння пожежі зайняло близько півтори години. Причини загоряння встановлює поліція.

В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Виробництво в цеху призупинено.

Раніше ЗМІ повідомили про пожежу у дитячому садочку №726.

3 листопада пізно ввечері виникла пожежа в ресторані Mamamia на проспекті Перемоги в Києві.

Рятувальники понад три години боролися з вогнем. Внаслідок пожежі ресторан знищено майже повністю.