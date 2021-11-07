У Києві горів торгівельний центр «Інтервал-Плаза»
Пожежа виникла на даху торгового центру.
У Києві на вулиці Васильківській горить торговельний центр «Інтервал-Плаза». На місце займання виїхали співробітники ДСНС. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Київ Оперативний».
За даними видання, пожежа виникла на даху торгового центру. Інших подробиць події поки що немає. Про постраждалих також не повідомляється.
Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання.
О 22:09 пожежники локалізували спалах на площі 5 квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю загашений.
На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає.
Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.