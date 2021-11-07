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    У Києві горів торгівельний центр «Інтервал-Плаза»

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    Пожежники ліквідували спалах на даху, який виник через коротке замикання - У Києві горів торгівельний центр «Інтервал-Плаза»
    Пожежники ліквідували спалах на даху, який виник через коротке замикання
    фото ілюстраційне

    Пожежа виникла на даху торгового центру.

    У Києві на вулиці Васильківській горить торговельний центр «Інтервал-Плаза». На місце займання виїхали співробітники ДСНС. Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу «Київ Оперативний».

    За даними видання, пожежа виникла на даху торгового центру. Інших подробиць події поки що немає. Про постраждалих також не повідомляється.

    Як повідомили в управлінні ДСНС по Києву, пожежа на вулиці Васильківській 143/2 виникла на даху 6-поверхової адміністративної будівлі. За попередніми даними, причиною займання стало коротке замикання.

    О 22:09 пожежники локалізували спалах на площі 5 квадратних метрів. Через п'ять хвилин вогонь був повністю загашений.

    На місце пожежі виїжджало 6 одиниць техніки та 25 рятувальників. Жертв та постраждалих внаслідок займання немає.

    Причини та обставини пожежі з'ясовують правоохоронці.

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    Теги: пожежа Київ ДСНС
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    У Києві горів торгівельний центр «Інтервал-Плаза»