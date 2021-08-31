У Індії від невідомої лихоманки загинуло вже 68 осіб

Офіційна статистика не враховує тих, хто помер удома чи в приватних лікарняних закладах

На півночі Індії невідомий збудник вбиває мешканців, більшість із померлих – діти

12 дітей померли за минулу добу від невідомої вірусної лихоманки в індійському північному штаті Уттар-Прадеш. Загальна кількість жертв епідемії цієї хвороби досягла в регіоні 68 чоловік, 40 із них – діти, пише The Times of India.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на органи охорони здоров’я Уттар-Прадеш, це тільки приблизна кількість померлих. Місцевий департамент охорони здоров’я не враховує померлих від лихоманки в приватних лікарнях і тих, хто помер удома, не звернувшись за допомогою до лікарів.

Осередком вірусної лихоманки стали західні райони Уттар-Прадешу. Найбільшу кількість хворих медики зареєстрували в сільській місцевості в районах Агра, Матхура і Фірозабад. Через високу вологість і температури вище норми кількості хворих там швидко збільшується.

У ряді районів для їхньої госпіталізації не вистачає місць у лікарнях, хворих з симптомами вірусної лихоманки лікарі змушені перевозити з сіл в міста і поміщати їх у клініки, призначені для лікування заражених коронавірусом.

Головними причинами виникнення і поширення вірусної лихоманки індійські лікарі називають недотримання жителями норм санітарії та гігієни, а також переносників захворювання – москітів, що розмножуються у заболочених водоймах і річках.

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