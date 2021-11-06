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    У Вірменії сталось масове отруєння: понад 120 людей госпіталізували після відвідування піцерії

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    На цей момент в лікарнях перебуває 88 осіб - У Вірменії сталось масове отруєння: понад 120 людей госпіталізували після відвідування піцерії
    На цей момент в лікарнях перебуває 88 осіб
    фото: Міністерство охорони здоров’я Вірменії

    Стан здоров’я шести пацієнтів оцінюється як важкий, інших – як задовільний

    У Єревані після відвідування піцерії Tashir Pizza в лікарні доправили 122 людини з симптомами харчового отруєння. Стан шести пацієнтів медики оцінюють як важкий. Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров’я країни.

    «На цей момент в лікарнях перебуває 88 осіб, з них 19 – неповнолітні. Стан здоров’я шести пацієнтів оцінюється як важкий, інших – як задовільний. Виписано 34 постраждалих», – йдеться в повідомленні.

    Що стало причиною отруєння, поки що невідомо. Наразі всі піцерії мережі закриті.

    «За нашої ініціативи тимчасово закриті відділення Tashir Pizza для виявлення та виправлення проблеми. Наразі проводяться всі необхідні заходи з відповідними органами перевірки. Для нас здоров’я та безпека наших клієнтів є пріоритетом», – зазначається в повідомленні на сторінці піцерії у Facebook.

    Нагадаємо, у Калуші Івано-Франківської області після відвідин фастфуду восьмеро осіб потрапили до лікарні з отруєнням.

    До слова, у вересні у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

    Нагадаємо, на Житомирщині три жінки померли від отруйних грибів.

    Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися 13 дітей.

    До слова, нещодавно у школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі.

    Також на Одещині в дитсадку отруїлися діти.

    Як відомо, через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки.

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    Теги: діти отруєння Facebook
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    У Вірменії сталось масове отруєння: понад 120 людей госпіталізували після відвідування піцерії