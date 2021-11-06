У Вірменії сталось масове отруєння: понад 120 людей госпіталізували після відвідування піцерії

На цей момент в лікарнях перебуває 88 осіб

Стан здоров’я шести пацієнтів оцінюється як важкий, інших – як задовільний

У Єревані після відвідування піцерії Tashir Pizza в лікарні доправили 122 людини з симптомами харчового отруєння. Стан шести пацієнтів медики оцінюють як важкий. Про це повідомляє у Facebook Міністерство охорони здоров’я країни.

«На цей момент в лікарнях перебуває 88 осіб, з них 19 – неповнолітні. Стан здоров’я шести пацієнтів оцінюється як важкий, інших – як задовільний. Виписано 34 постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною отруєння, поки що невідомо. Наразі всі піцерії мережі закриті.

«За нашої ініціативи тимчасово закриті відділення Tashir Pizza для виявлення та виправлення проблеми. Наразі проводяться всі необхідні заходи з відповідними органами перевірки. Для нас здоров’я та безпека наших клієнтів є пріоритетом», – зазначається в повідомленні на сторінці піцерії у Facebook.

Нагадаємо, у Калуші Івано-Франківської області після відвідин фастфуду восьмеро осіб потрапили до лікарні з отруєнням.

До слова, у вересні у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

Нагадаємо, на Житомирщині три жінки померли від отруйних грибів.

Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися 13 дітей.

До слова, нещодавно у школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі.

Також на Одещині в дитсадку отруїлися діти.

Як відомо, через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки.