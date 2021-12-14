В Індонезії відбувся потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео)

Землетруси в Індонезії досить часте явище, адже країна розташована в так званому «вогняному кільці»

Землетрус магнітудою 7,4 бали сколихнув узбережжя провінції Південний Сулавесі

В Індонезії стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 7,4. Люди в паніці тікали зі своїх будинків, рятуючись від стихії. Це сталось близько 10:30 за місцевим часом, повідомляє ВВС.

Про людські жертви поки не повідомляється, але, за словами місцевих жителів, поштовхи землетрусу були досить відчутними.

RSUD Prof Anwar Makkatutu Bantaeng di landa panik akibat Gempa @SupirPete2 @Daeng_Info pic.twitter.com/cXbQR0DwkY — Ilham Akbar (@belattt) December 14, 2021

На фото в соціальних мережах видно, як люди вибігають із магазинів і будівель. Повідомляється, що в одному з міст були евакуйовані лікарня і готель, а люди були в паніці.

Варто зазначити, землетруси в Індонезії досить часте явище, адже країна розташована в так званому «вогняному кільці» – області в Тихому океані де є постійна активна вулканічнна діяльність і часті землетруси.

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