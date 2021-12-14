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    В Індонезії відбувся потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео)

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    Землетруси в Індонезії досить часте явище, адже країна розташована в так званому &laquo;вогняному кільці&raquo; - В Індонезії відбувся потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео)
    Землетруси в Індонезії досить часте явище, адже країна розташована в так званому «вогняному кільці»
    фото: Ilham Akbar

    Землетрус магнітудою 7,4 бали сколихнув узбережжя провінції Південний Сулавесі

    В Індонезії стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 7,4. Люди в паніці тікали зі своїх будинків, рятуючись від стихії. Це сталось близько 10:30 за місцевим часом, повідомляє ВВС.

    Про людські жертви поки не повідомляється, але, за словами місцевих жителів, поштовхи землетрусу були досить відчутними.

    На фото в соціальних мережах видно, як люди вибігають із магазинів і будівель. Повідомляється, що в одному з міст були евакуйовані лікарня і готель, а люди були в паніці.

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    В Індонезії відбувся потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео)
    В Індонезії відбувся потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео)
    фото: Reuters

    Варто зазначити, землетруси в Індонезії досить часте явище, адже країна розташована в так званому «вогняному кільці» – області в Тихому океані де є постійна активна вулканічнна діяльність і часті землетруси.

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    Теги: стихійні лиха надзвичайні ситуації землетрус цунамі влада природа надзвичайна ситуація
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    В Індонезії відбувся потужний землетрус: люди тікали з будинків (фото, відео)