«Вовина тисяча»? Українці розказали, що думають про вакцинацію за гроші (відео)

Українці відкрили у банках вже понад мільйон карток для отримання виплат за програмою «єПідтримка»

Вакциновані кажуть, що щепились і без доплати, антивакцинаторам і тисяча – не аргумент

13 грудня 2021 року у тестовому режимі запрацював сервіс «єПідтримка». Це додаткова функція застосунку «Дія». Саме тут можна оформити «ковідну тисячу».

Отримати виплату за вакцинацію проти Covid-19 зможуть всі громадяни України, які отримали щеплення двома дозами. Скористатися коштами можуть лише повнолітні.

Повноцінно програма виплат запрацює 19 грудня 2021 року і триватиме до кінця наступного року. Щоб отримати виплату до Нового року, заявку в системі «Дія» потрібно подати до 29 грудня.

Загалом заявку на отримання «ковідної тисячі» можна подати до кінця терміну дії програми – 18 грудня 2022 року.

При цьому використати гроші можна буде лише впродовж 4 місяців після дня надходження коштів. Якщо за цей час кошти не будуть витрачені, то рахунок закриють, а кошти повернуться державі.

Отриману від держави 1 тис. грн можна буде витратити в театрах, кінотеатрах, музеях, книжкових магазинах, на квитки в «Укрзалізниц», внутрішні авіарейси. Також з неї можна буде придбати квитки на концерти.

Що думають про «тисячу Зеленського» українці? «Главком» зібрав думки пересічних українців на вулиці. Дехто взагалі не чув про таку ініціативу, дехто вважає, що спосіб, який обрала влада, смішний, бо вакцинуватися варто і без підкупу… Є й вдячні громадяни, які вже спланували, як витратять «несподівану» тисячу.

Нагадаємо, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що кожен повністю вакцинований українець отримає від держави тисячу гривень через додаток «Дія».

На цю ініціативу президента з державного бюджету виділили 11 мільярдів гривень – 8 млрд з бюджету 2021 року і 3 млрд з бюджету 2022.

На ранок понеділка, 13 грудня, банки відкрили 1,04 млн віртуальних карток для виплат вакцинованим громадянам тисячі гривень з 19 грудня.

Наразі участь у програмі беруть 6 банків: Monobank, Альфа-банк, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк.

Серед усіх банків найбільше відкрито у monobank – близько 0,9 млн карток.