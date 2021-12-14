Кіпр змінює правила в'їзду через «Омікрон»

Тести на коронавірус будуть безкоштовними за наявності посадкового талону та документа, що засвідчує особу

Від завтра, із 15 грудня, Кіпр змінює правила в'їзду для туристів. Як повідомляє пресслужба Консульського відділу посольства України в Республіці Кіпр, мандрівники будуть зобов'язані здати експрес-тест на коронавірус після прильоту в країну.

Так, тест для туристів буде безкоштовним. Однак при цьому потрібно пред'явити посадковий талон і документ, що засвідчує особу.

Мандрівників зобов'яжуть здавати тест через 72 години після прибуття. Але це правило не стосуватиметься осіб, які були вакциновані бустерною дозою.

Крім того, з 15 грудня запроваджується обов'язковий карантин у державних карантинних центрах. Він призначений для всіх громадян, у яких виявили штам «Омікрон». Люди, які контактували з ними, повинні перебувати на обов'язковій самоізоляції.

Також з 15 грудня по 31 січня 2022 року тільки вакциновані зможуть бути присутніми на заходах: ювілеях, хрестинах, та в кафе/ресторанах у готелях. Доступ дозволено щепленим як мінімум першою дозою, за умови, що у них є негативний результат експрес-тесту або ПЛР-тесту.

Нагадаємо, з 6 грудня Кіпр посилив правила в'їзду через штам «Омікрон».

Нещодавно Португалія змінила правила в’їзду для українських туристів.

Крім того Румунія змінила правила в’їзду для українців.

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