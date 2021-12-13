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    У Балтійському морі зіткнулись два вантажних кораблі

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    На місці зіткнення триває велика пошуково-рятувальна операція - У Балтійському морі зіткнулись два вантажних кораблі
    На місці зіткнення триває велика пошуково-рятувальна операція
    фото: Reuters

    Ааварія трапилась поблизу Швеції і Данії

    У Балтійському морі між шведським містом Істад і данським містом Борнхольм в ніч на понеділок сталося зіткнення двох вантажних кораблів, триває рятувальна операція. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шведські ЗМІ.

    В результаті зіткнення один з кораблів перекинувся. Що саме стало причиною інциденту наразі невідомо.

    фото: Reuters
    фото: Reuters

    За даними данських ЗМІ, автоматична система сповіщення на одному з суден спрацювала о 3.30 ранку в понеділок.

    На місці зіткнення триває велика пошуково-рятувальна операція. Наразі щонайменше двоє людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники стверджують, що чули крики на воді.

    Один з кораблів зареєстрований у Данії, інший – британський.

    На борту данського корабля, який перекинувся, було лише двоє людей. Повідомляється, що з корабля почало витікати паливо, однак його врятували від потоплення.

    Теги: Швеція Данія Балтія корабель надзвичайні ситуації аварія
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    У Балтійському морі зіткнулись два вантажних кораблі