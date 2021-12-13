У Балтійському морі зіткнулись два вантажних кораблі
Ааварія трапилась поблизу Швеції і Данії
У Балтійському морі між шведським містом Істад і данським містом Борнхольм в ніч на понеділок сталося зіткнення двох вантажних кораблів, триває рятувальна операція. Про це повідомляє Reuters із посиланням на шведські ЗМІ.
В результаті зіткнення один з кораблів перекинувся. Що саме стало причиною інциденту наразі невідомо.
За даними данських ЗМІ, автоматична система сповіщення на одному з суден спрацювала о 3.30 ранку в понеділок.
На місці зіткнення триває велика пошуково-рятувальна операція. Наразі щонайменше двоє людей вважаються зниклими безвісти. Рятувальники стверджують, що чули крики на воді.
Один з кораблів зареєстрований у Данії, інший – британський.
На борту данського корабля, який перекинувся, було лише двоє людей. Повідомляється, що з корабля почало витікати паливо, однак його врятували від потоплення.