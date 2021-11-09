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    Туреччину сколихнув сильний землетрус (відео)

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    За даними влади, внаслідок землетрусу було пошкоджено три занедбані будівлі - Туреччину сколихнув сильний землетрус (відео)
    За даними влади, внаслідок землетрусу було пошкоджено три занедбані будівлі
    фото: anews.com.tr

    Жителів центральної Туреччини закликають не панікувати

    У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1, осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6,82 км. Про це повідомляє видання Yeni Safak.

    Зазначається, що даний землетрус належить до сильних. Повідомлення про жертв не надходили. За даними влади, внаслідок землетрусу у провінції Конья було пошкоджено три занедбані будівлі.

    Жителів центральної Туреччини закликають не панікувати.

    «Наразі нічого несприятливого не виявили. Ми і далі моніторимо регіон. За розвитком подій стежитимуть, громадськість буде проінформовано», – зазначила канцелярія губернатора Коньї.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня на Закарпатті стався землетрус.

    Ще 12 жовтня Івано-Франківщину сколихнув землетрус.

    Також 23 вересня на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Його центр був за 15 км від Чорткова, який люди відчували у радіусі 100 км.

    Теги: Туреччина стихійні лиха землетрус
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    Туреччину сколихнув сильний землетрус (відео)