В iPhone знайшли приховану функцію
Функція була знайдена першими користувачами смартфонів
Смартфони Apple нового покоління отримали можливість вимірювати зріст людини. Про приховану функцію iPhone повідомляє видання GizChina з посиланням на матеріали компанії.
Функція була знайдена першими користувачами смартфонів, її наявність підтвердили в Apple. Для того, щоб виміряти зріст людини, потрібно відкрити програму «Рулетка» (Measure) і навести камеру пристрою на об'єкт. Гаджет знайде людину в видошукачі і через кілька секунд на екрані з'явиться лінія із зазначенням його зростання.
Відповідна можливість з'явилася на смартфонах компанії з впровадженням лидара. Технологія працює за принципом взаємодії з доповненою реальністю. Журналісти відзначили, що дана функція зустрічається тільки в оснащених лидара пристроях – iPhone 12 Pro, 12 Pro Max і представленого в березні iPad Pro.
Нагадаємо, що експерти назвали суттєвий недолік iPhone12.