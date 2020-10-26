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    У світі

    В iPhone знайшли приховану функцію

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    В iPhone знайшли приховану функцію

    Функція була знайдена першими користувачами смартфонів

    Смартфони Apple нового покоління отримали можливість вимірювати зріст людини. Про приховану функцію iPhone повідомляє видання GizChina з посиланням на матеріали компанії.

    Функція була знайдена першими користувачами смартфонів, її наявність підтвердили в Apple. Для того, щоб виміряти зріст людини, потрібно відкрити програму «Рулетка» (Measure) і навести камеру пристрою на об'єкт. Гаджет знайде людину в видошукачі і через кілька секунд на екрані з'явиться лінія із зазначенням його зростання.

    Відповідна можливість з'явилася на смартфонах компанії з впровадженням лидара. Технологія працює за принципом взаємодії з доповненою реальністю. Журналісти відзначили, що дана функція зустрічається тільки в оснащених лидара пристроях – iPhone 12 Pro, 12 Pro Max і представленого в березні iPad Pro.

    Нагадаємо, що експерти назвали суттєвий недолік iPhone12.

    Україна Apple гаджет
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