В iPhone знайшли приховану функцію



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Функція була знайдена першими користувачами смартфонів

Смартфони Apple нового покоління отримали можливість вимірювати зріст людини. Про приховану функцію iPhone повідомляє видання GizChina з посиланням на матеріали компанії.

Функція була знайдена першими користувачами смартфонів, її наявність підтвердили в Apple. Для того, щоб виміряти зріст людини, потрібно відкрити програму «Рулетка» (Measure) і навести камеру пристрою на об'єкт. Гаджет знайде людину в видошукачі і через кілька секунд на екрані з'явиться лінія із зазначенням його зростання.

Відповідна можливість з'явилася на смартфонах компанії з впровадженням лидара. Технологія працює за принципом взаємодії з доповненою реальністю. Журналісти відзначили, що дана функція зустрічається тільки в оснащених лидара пристроях – iPhone 12 Pro, 12 Pro Max і представленого в березні iPad Pro.

Нагадаємо, що експерти назвали суттєвий недолік iPhone12.