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    Девайси

    З'явилося перше реальне відео з iPhone 12 Pro

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    iPhone 12 Pro - це новий преміальний флагман Apple - З'явилося перше реальне відео з iPhone 12 Pro
    iPhone 12 Pro - це новий преміальний флагман Apple

    iPhone 12 Pro оснащений дисплеєм в 6,1 дюймів із підтримкою Super Retina XDR

    Нові айфони з'являться в продажу тільки в п'ятницю, але в інтернеті вже є перші відеоролики з розпакуванням смартфонів.

    iPhone 12 Pro отримав новий дизайн з плоскими відполірованими гранями - ззаду він нічим не відрізняється від торішнього iPhone 11 Pro, а збоку тепер нагадує старенький iPhone 5.

    iPhone 12 Pro - це новий преміальний флагман Apple. 

    На задній панелі пристрою розмістили три камери: основну, надширококутну та телекамеру. 

    Працює смартфон на першому 5-нанометровому процесорі A14 Bionic.

     iPhone 12 поставляється в чотирьох кольорах: синьому, золотому, сріблястому і графітовому.

    Нагадаємо, що 13 жовтня, Apple презентував iPhone 12.

    Як відомо, модель отримала п'ять кольорів: чорний, білий, червоний, зелений, а також темно-синій. Ціна iPhone 12 сягатиме $799.

    Як відомо, сьогодні ввечері відбувалася презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекають показ смартфонів iPhone 12.

    Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць: після презентації нових смарт-годинників Apple Watch і планшетів iPad 15 вересня у комапнії підтвердили, що ще один івент відбудеться 13 жовтня. А вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12.

    Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.

    модель Apple смартфон
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