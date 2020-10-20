З'явилося перше реальне відео з iPhone 12 Pro



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iPhone 12 Pro - це новий преміальний флагман Apple

iPhone 12 Pro оснащений дисплеєм в 6,1 дюймів із підтримкою Super Retina XDR

Нові айфони з'являться в продажу тільки в п'ятницю, але в інтернеті вже є перші відеоролики з розпакуванням смартфонів.

iPhone 12 Pro отримав новий дизайн з плоскими відполірованими гранями - ззаду він нічим не відрізняється від торішнього iPhone 11 Pro, а збоку тепер нагадує старенький iPhone 5.

iPhone 12 Pro - це новий преміальний флагман Apple.

На задній панелі пристрою розмістили три камери: основну, надширококутну та телекамеру.

Працює смартфон на першому 5-нанометровому процесорі A14 Bionic.

iPhone 12 поставляється в чотирьох кольорах: синьому, золотому, сріблястому і графітовому.

The real iPhone 12 Pro, unparalleled refinement. pic.twitter.com/QWXZLCN09W — Ice universe (@UniverseIce) October 19, 2020

Нагадаємо, що 13 жовтня, Apple презентував iPhone 12.

Як відомо, модель отримала п'ять кольорів: чорний, білий, червоний, зелений, а також темно-синій. Ціна iPhone 12 сягатиме $799.

Як відомо, сьогодні ввечері відбувалася презентація нових гаджетів Apple. У першу чергу фанати бренду чекають показ смартфонів iPhone 12.

Через пандемію коронавірусу вихід смартфонів Apple нового покоління у 2020 році перенесли майже на місяць: після презентації нових смарт-годинників Apple Watch і планшетів iPad 15 вересня у комапнії підтвердили, що ще один івент відбудеться 13 жовтня. А вже 16 жовтня відкриється попередній продаж iPhone 12.

Раніше експерти назвали найпопулярніший смартфон у світі в 2020 році. Найбільш популярною моделлю смартфона, яка продавалася по всьому світу, виявився iPhone 11 – 37,7 мільйона примірників.