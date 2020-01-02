В Ірані стався потужний землетрус
Про руйнування і постраждалих від землетрусу немає інформації
На північному сході Ірану стався землетрус.
Як свідчать дані на сайті Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,2 зафіксовані у 79 кілометрах на південний захід від міста Тайбад. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.
Наразі немає інформації про руйнування та постраждалих.
Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.
У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.
Як повідомлялося, в Албанії поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни 1 січня стався землетрус магнітудою 4,2 бали.
Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 км.
Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.
Джерело: Радіо Свобода