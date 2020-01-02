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    У світі

    В Ірані стався потужний землетрус

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    Зафіксовані&nbsp;підземні поштовхи магнітудою 5,2&nbsp; - В Ірані стався потужний землетрус
    Зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,2 

    Про руйнування і постраждалих від землетрусу немає інформації

    На північному сході Ірану стався землетрус.

    Як свідчать дані на сайті Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,2 зафіксовані у 79 кілометрах на південний захід від міста Тайбад. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

    Наразі немає інформації про руйнування та постраждалих.

    Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

    У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.

    Як повідомлялося, в Албанії поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни 1 січня стався землетрус магнітудою 4,2 бали.

    Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 км.

    Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.

    Джерело: Радіо Свобода

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