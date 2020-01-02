В Ірані стався потужний землетрус



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Зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 5,2

Про руйнування і постраждалих від землетрусу немає інформації

На північному сході Ірану стався землетрус.

Як свідчать дані на сайті Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,2 зафіксовані у 79 кілометрах на південний захід від міста Тайбад. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Наразі немає інформації про руйнування та постраждалих.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

У 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.

Як повідомлялося, в Албанії поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни 1 січня стався землетрус магнітудою 4,2 бали.

Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 км.

Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.

Джерело: Радіо Свобода