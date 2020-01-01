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    В Албанії стався землетрус

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    В Албанії стався землетрус

    Інформації про постраждалих наразі немає

    В Албанії поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни 1 січня стався землетрус магнітудою 4,2 бали.

    Про це повідомляє Геологічна служба США.

    Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 кілометра.

    Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.

    Це другий землетрус в Албанії протягом останніх місяців.

    Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала відбувся 26 листопада 2019 року в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися в Косово і Греції. Стихія забрала життя понад 50 осіб.

    стихійні лиха землетрус Албанія
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