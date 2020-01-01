В Албанії стався землетрус
Інформації про постраждалих наразі немає
В Албанії поблизу міста Дуррес на західному узбережжі країни 1 січня стався землетрус магнітудою 4,2 бали.
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр землетрусу був на глибині 12,7 кілометра.
Про руйнування чи постраждалих не повідомлялося.
Це другий землетрус в Албанії протягом останніх місяців.
Як повідомлялося, потужний землетрус силою 6,4 бала відбувся 26 листопада 2019 року в Адріатичному морі біля узбережжя Албанії. Поштовхи відчувалися в Косово і Греції. Стихія забрала життя понад 50 осіб.