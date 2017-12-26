В Ірландії ісламський центр закидали шматками свинини

Розслідуванням інциденту займається поліція

У столиці Північної Ірландії Белфасті невідомі закидали свининою будівлю місцевого ісламського центру. Про це повідомляє Islam-today з посиланням на сторінку в соціальній мережі представника міської мусульманської громади. За його словами, зловмисники просунули кілька шматків свинини через щілину для листів у дверях будівлі. «На щастя,



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Розслідуванням інциденту займається поліція

У столиці Північної Ірландії Белфасті невідомі закидали свининою будівлю місцевого ісламського центру. Про це повідомляє Islam-today з посиланням на сторінку в соціальній мережі представника міської мусульманської громади.

За його словами, зловмисники просунули кілька шматків свинини через щілину для листів у дверях будівлі.

«На щастя, свинина не є криптонитом для мусульман, і ніхто не постраждав, але ця дія явно була викликана ненавистю. Ми розуміємо, що ця людина не представляє більшість жителів Північної Ірландії та виступаємо проти таких спроб розпалити напруженість і розбіжності між мусульманами і немусульманами в регіоні», - зазначив представник мусульманської громади.

Наразі розслідуванням інциденту займається поліція. Винні поки не знайдені.