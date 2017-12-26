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    В Ірландії ісламський центр закидали шматками свинини

    Розслідуванням інциденту займається поліція
    У столиці Північної Ірландії Белфасті невідомі закидали свининою будівлю місцевого ісламського центру. Про це повідомляє Islam-today з посиланням на сторінку в соціальній мережі представника міської мусульманської громади. За його словами, зловмисники просунули кілька шматків свинини через щілину для листів у дверях будівлі. «На щастя,
    • Сьогодні, 10:30
    • Розсилка

    Розслідуванням інциденту займається поліція

    У столиці Північної Ірландії Белфасті невідомі закидали свининою будівлю місцевого ісламського центру. Про це повідомляє Islam-today з посиланням на сторінку в соціальній мережі представника міської мусульманської громади.

    За його словами, зловмисники просунули кілька шматків свинини через щілину для листів у дверях будівлі.

    «На щастя, свинина не є криптонитом для мусульман, і ніхто не постраждав, але ця дія явно була викликана ненавистю. Ми розуміємо, що ця людина не представляє більшість жителів Північної Ірландії та виступаємо проти таких спроб розпалити напруженість і розбіжності між мусульманами і немусульманами в регіоні», - зазначив представник мусульманської громади.

    Наразі розслідуванням інциденту займається поліція. Винні поки не знайдені.
    Ірландія мусульмани
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