В Ірландії ісламський центр закидали шматками свинини
- Сьогодні, 10:30
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Розслідуванням інциденту займається поліція
У столиці Північної Ірландії Белфасті невідомі закидали свининою будівлю місцевого ісламського центру. Про це повідомляє Islam-today з посиланням на сторінку в соціальній мережі представника міської мусульманської громади.
За його словами, зловмисники просунули кілька шматків свинини через щілину для листів у дверях будівлі.
«На щастя, свинина не є криптонитом для мусульман, і ніхто не постраждав, але ця дія явно була викликана ненавистю. Ми розуміємо, що ця людина не представляє більшість жителів Північної Ірландії та виступаємо проти таких спроб розпалити напруженість і розбіжності між мусульманами і немусульманами в регіоні», - зазначив представник мусульманської громади.Наразі розслідуванням інциденту займається поліція. Винні поки не знайдені.