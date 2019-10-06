В Іспанії контрабандисти врятували в морі поліцейських, які їх переслідували



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Фото: Spanish Guardia Civil/AFP via Getty Images

Під час гонитви два судна зіткнулися

Троє іспанських поліцейських, які опинилися в морі, коли їх човен розбився під час погоні, були врятовані контрабандистами наркотиків, яких вони переслідували.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Guardian.

У п’ятницю поліцейський човен почав переслідувати катер «з чотирма людьми на борту, які підозрювалися в перевезенні наркотиків» в водах біля південного узбережжя Іспанії.

Під час погоні два судна зіткнулися, в результаті чого троє поліцейських впали в море, а їх човен «вийшов з-під контролю».

За допомогою мегафона поліцейський вертоліт, що завис над човном підозрюваних, закликав тих, хто перебував на борту катера, допомогти, і вони витягли з води трьох поліцейських.

Однак це не допомогло їм, коли поліція знайшла три тонни гашишу в воді неподалік. «Вони були заарештовані за незаконний обіг наркотиків», – йдеться в заяві поліції.

Нагадаємо, Іспанія вважає за доцільне реформувати Світову організацію торгівлі та створити ефективну систему оподаткування міжнародних фінансових транзакцій.