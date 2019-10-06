Прокуратура Франції: нападник на поліцейських у Парижі був ісламістом



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Перед скоєнням нападу зловмисник придбав два ножі - металевий та керамічний

45-річний нападник змінив віру на іслам близько 10 років тому та був прихильником радикальної форми цієї релігії

Чоловік, який здійснив напад в управлінні поліції Парижа, внаслідок чого загинули четверо людей, контактував з салафітами.

Про це повідомив головний антитерористичний прокурор Франції Жан-Франсуа Рікар на пресконференції у суботу, 5 жовтня.

За інформацією прокуратури, 45-річний нападник змінив віру на іслам близько 10 років тому та був прихильником радикальної форми цієї релігії.

Зазначається, що нападник кілька місяців тому змінив стиль одягу відповідно до віри та обмежив спілкування з жінками.

У розмові з колегою якось він сказав про підтримку терористичної атаки на редакцію сатиричного видання Charlie Hebdo у січні 2015 року.

Перед скоєнням нападу зловмисник придбав два ножі - металевий та керамічний. Він також невдовзі до атаки обмінювався повідомленнями зі своєю дружиною. Усі його повідомлення стосувалися релігійної тематики.

Як відомо, спочатку зловмисник напав у своїй робочій кімнаті на поліцейського, який перебував там. Вийшовши з цього приміщення в коридор, він вдарив ножем другу жертву. Третя людина загинула на сходах. Жінку нападник убив в одному з внутрішніх дворів префектури.

Напад на поліцейський відділ у Парижі розслідують як убивство, а не теракт.

Джерело: DW