Іспанія в ООН закликала реформувати Світову організацію торгівлі



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Нова структура мусить враховувати дедалі більшу важливість міжнародних послуг, заявив прем’єр-міністр Іспанії

Іспанія вважає за доцільне реформувати Світову організацію торгівлі та створити ефективну систему оподаткування міжнародних фінансових транзакцій.

Про це на Генеральній асамблеї ООН заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

«Можливо, настав час реформувати СОТ, пристосувавши її до нових глобальних та цифрових обставин. Ця нова структура мусить враховувати дедалі більшу важливість міжнародних послуг. Система вирішення суперечок має бути ефективною - як і наша здатність оподатковувати глобальні фінансові транзакції», - зазначив Санчес.

Він також наголосив на важливості уникнення торговельних воєн з «непередбачуваними наслідками».

Як повідомлялося, система вирішення суперечок між членами СОТ зараз перебуває у підвішеному стані через те, що США відмовляються призначати своїх представників до Органу розв'язання спорів цієї організації.

Джерело: Укрінформ