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    В Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей

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    Ніхто із заражених людей не мав тяжкого перебігу хвороби - В Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей

    Ніхто із заражених людей не мав тяжкого перебігу хвороби

    Фото Reuters

    Чоловік продовжував ходити на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40°C

    Молодий чоловік, що проживає на іспанському острові Майорка, бувши хворим на Covid-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував заразити інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

    За інформацією, 40-річний чоловік продовжував ходити на роботу та в тренажерну залу, попри кашель і температуру понад 40°C.

    Він ходив по офісу, знімав маску, кашляв і казав колегам, що хоче їх заразити.

    Пізніше п’ять його колег та троє людей, які відвідували разом із ним спортзал, отримали позитивні результати тесту на коронавірус. Усього ж він імовірно умисно заразив 22 людини.

    У заяві, опублікованій у суботу, іспанська поліція заявила, що чоловік протягом декількох днів мав симптоми захворювання, але відмовився йти додому з роботи.

    Одного вечора він зробив ПЛР-тест, але наступного дня пішов на роботу та в тренажерну залу, поки чекав на результати.

    Коли він отримав позитивні результати тесту, колеги почали бити на сполох, кажуть у поліції. Розслідування інциденту проводили з кінця січня.

    Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

    Теги: Іспанія розслідування поліція чоловік коронавірус
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