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    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 7930 нових хворих на коронавірус

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    Найбільше нових заражень у Дніпропетровській області - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 7930 нових хворих на коронавірус

    Найбільше нових заражень у Дніпропетровській області

    За добу в Україні померло 231 людина

    В Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 3688 осіб;
    • летальних випадків – 231;
    • одужало – 6574 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 54270.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2025271 особа;
    • одужало – 1572528 осіб;
    • летальних випадків – 42323;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9240911.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

    4531 людина щеплена проти Covid-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.

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    Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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    Теги: українці Максим Степанов хвороби коронавірус
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