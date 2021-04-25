Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 7930 нових хворих на коронавірус

За добу в Україні померло 231 людина

В Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3688 осіб;

летальних випадків – 231;

одужало – 6574 особи;

здійснено тестувань за добу – 54270.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2025271 особа;

одужало – 1572528 осіб;

летальних випадків – 42323;

проведено ПЛР-тестувань – 9240911.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

4531 людина щеплена проти Covid-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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