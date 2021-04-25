Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 7930 нових хворих на коронавірус
Найбільше нових заражень у Дніпропетровській області
За добу в Україні померло 231 людина
В Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19, повідомив у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3688 осіб;
- летальних випадків – 231;
- одужало – 6574 особи;
- здійснено тестувань за добу – 54270.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2025271 особа;
- одужало – 1572528 осіб;
- летальних випадків – 42323;
- проведено ПЛР-тестувань – 9240911.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
4531 людина щеплена проти Covid-19 за добу 24 квітня 2021 року в Україні.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.
Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.