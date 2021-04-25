Квартири на вторинному ринку дорожчають швидше за новобудови, – Держстат

Сьогодні однокімнатну квартиру у спальному районі дешевше $45 тисяч складно купити, хоча півтора року тому була на третину дешевша

В Україні дорожчає житло. Упродовж року воно зросло у ціні більш ніж на 10%. Найдорожчі – оселі на вторинному ринку. Вони популярніші за ті, що у новобудовах, повідомляє «Сьогодні».

Починаючи з першого локдауну дуже сильно підросли ціни, про це свідчать дані Держстату за останній рік. Скільки коштує квартира у якому регіоні:

У Києві – $54600 за однокімнатну квартиру.

У Львові – $38700.

В Одесі – $32700.

В Дніпрі – $26600.

У Харкові – $25400.

Найбільше зросли ціни на вторинному ринку нерухомості – майже на 12,5%. Однокімнатну у спальному районі Києва півтора року тому можна було придбати за $30 тисяч, сьогодні – $45 тисяч.

Через коронакризу люди почали частіше брати квартири у споруджених будинках. Менше ризику і швидше.

«Тому що вторинний ринок він вже з документами, новобудови – треба очікувати. Були угоди, які відбувалися на початку пандемії і люди чекали документи по 3 місяці, по пів року, а деякі навіть понад рік. Тому що за карантинних обмежень не можна було провести весь процес отримання правоустановчого документа», – кажуть фахівці.

Попит і підштовхнув ціни на «вторинці» угору. Але і новобудови додали у вартості майже 10 відсотків.

«Багато інвестують в будівництво, щоб потім заробити на зростанні ціни. Купують не одну квартиру для життя, а купують 5 квартир, 20 квартир. Для того, щоб перепродати, щоб відремонтувати-продати, для того, щоб здавати в оренду. Вони «накрутили» трошки ціни на первинну нерухомість», – зазначають спеціалісти.

А от розцінки на оренду житла майже не змінилися. Минулої весни «просіли» через коронавірус. Деякі власники навіть погоджувались на знижки для винаймачів на час локдауну. Та за рік вартість оренди повернулась на той самий рівень, як і було до пандемії.

Раніше фахівці розповіли, чому піднялися ціни і зростає попит на квартири в Києві. На вторинному ринку з’явилися інвестори, які купують житло для здачі в оренду, а також ті, кому вдалося оформити іпотеку за держпрограмою під 7% річних у гривні.

Також в Україні минулого року подорожчала оренда квартир.

Нагадаємо, в Україні протягом минулого року ціни на первинному ринку житла зросли на 6,9%, а на вторинному ‒ на 9,8%, у порівнянні з 2019 роком. Найбільше зростання цін на первинному ринку житла в 2020 році спостерігалося на однокімнатні квартири (на 7,8%) і трикімнатні (7,7%).

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