Вчені зробили несподівану заяву щодо походження коронавірусу

Дослідники припускають, що вірус існував на Індійському субконтиненті до спалаху у Вухані

Вухань – не те місце, де вперше відбулася передача вірусу від людини до людини

Вчені з Шанхайського інституту біологічних наук стверджують, що коронавірус виник не в Китаї, а в Індії або Бангладеш.

Про це повідомляє The Sun.

Дослідники припускають, що вірус існував на Індійському субконтиненті до спалаху у Вухані (Китай) в грудні 2019 року. Вчені кажуть, що вірус SARS-CoV-2 кажана не є предком людського вірусу. Дослідники стверджують, що це заважає вченим простежити походження пандемії.

Доктор Шен Лібінг використовував новий метод, який включає підрахунок кількості мутацій в кожному штамі вірусу. За його словами, штами з найбільшою кількістю мутацій існують протягом більш тривалого часу, а штами з меншою кількістю мутацій ближче до вихідного предка Covid-19.

У документі стверджується, що найменш мутований штам було виявлено в семи країнах: Австралії, Бангладеш, Греції, США, Росії, Італії та Чехії. У ньому також вказується, що район першого спалаху повинен мати найбільшу генетичну різноманітність, і згадуються Індію та Бангладеш.

Дослідники припускають, що молоде населення Індії, екстремальні погодні умови і посуха створили необхідні умови для поширення вірусу на людей.

«Наш результат показує, що Вухань – не те місце, де вперше відбулася передача SARS-CoV-2 від людини до людини. Як географічна інформація про найменш мутований штам, так і різноманітність штамів дозволяють припустити, що Індійський субконтинент міг бути місцем, де сталася найраніша передача SARS-CoV-2 від людини до людини, яка сталася за три або чотири місяці до спалаху у Вухані», – сказав Лібінг.

Ця інформація поки піддається критиці з боку інших дослідників. Індійські вчені також поставили під сумнів висновки шанхайського дослідження.

Мукеш Такур, вірусолог, який працює з урядом Індії, сказав, що висновки були «неправильною інтерпретацією».

А Марк Сушард, професор генетики і біостатистики людини в Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі, зазначив, що «довільний збір» використаних вірусних штамів «малоймовірний, щоб визначити попередника».

Доктор Шен заявив, що вітає ретельне вивчення своєї статті, додавши: »Тільки так вона може бути по праву спростована або прийнята».

Нагадаємо, що на сьогодні вчені встановили і дотримуються теорії, що коронавірус вперше був переданий від тварини людині на оптовому ринку морепродуктів Хуанань у Вухані, де нелегально продавалися дикі тварини, в тому числі кажани, бабаки і змії.

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 12978 нових хворих на коронавірус. Це на 3316 осіб менше, ніж днем раніше (16294). Захворіли 599 дітей та 408 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Через хворобу за добу померли 120 осіб, попередньої доби (184), а одужали – 4243 особи (8897).